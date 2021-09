Janus saludo sa pag-amin ni Paolo sa naging kasalanan kay LJ: I applaud you…as a friend! Chos!

By: Ervin Santiago - Bandera | September 14,2021 - 07:54 AM

HANGA ang character actor na si Janus del Prado sa ginawang pagsagot ni Paolo Contis sa kinasasangturang issue hinggil sa paghihiwalay nila ni LJ Reyes.

Tama raw ang ginawang pagpapakalalaki ng Kapuso actor matapos aminin sa publiko ang ginawang kasalanan sa ina ng kanyang anak.

Sa kanyang Instagram account, nagbahagi ng mensahe si Janus “as a friend” para kay Paolo sa pamamagitan ng isang photo message.

Saludo raw siya sa katapangan at pagpapakatotoo ni Paolo sa pag-amin sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali at sablay bilang partner ni LJ.

Tama rin daw ang desisyon nitong magsalita na hinggil sa kontrobersiya bago pa siya tuluyang madiin at mawasak sa pangnenega ng mga bashers.

“Taking accountability for your action shows what you are really made of.

“It shows character. You didn’t justify your actions nor retaliate.

“You welcome the trolls and the haters with open arms as long as they don’t attack anyone else involved.

“You apologized and just let things be.

“And for that alone, I applaud you. As a friend. Chos!” ang mensahe ni Janus sa kanyang kaibigan.

Tinag din ng aktor si Paolo gamit ang sikat na sikat ngayong meme sa socmed na “as a friend” na magmula sa mismong statement ni Paolo na ipinost niya sa Instagram noong Sept. 8.

Samantala, ipinagdiinan naman ni Janus sa kanyang post na huwag lang daw tingnan ng mga “sawsawero” ang mga kamaliang nagawa ng isang tao, sana’y makita rin ng mga ito ang tamang ginawa nito.

“Edit: Wag lang yung mali ang tingnan nating mga sawsawero. I-recognize din natin yung ginawang tama. (heart emoji),” ani Janus na nakasama noon ni Paolo sa dating Kapamilya youth-oriented show na “Ang TV.”

Kung matatandaan, matapang namang binanatan ni Janus si Gerald Anderson sa pamamagitan ng mga cryptic post dahil sa mga ginawa nito noon sa BFF niyang si Bea Alonzo.

Ito’y matapos ngang sabihin ni Gerald sa isang interview na sana’y mapatawad na siya ni Bea, “I really pray… I really hope she will find it in her heart to forgive what happened, forgive me. Nagho-hope lang ako.”

Hirit naman ni Janus, “May bagong show ata kaya nagso-sorry kay B. Sa amin nila Direk at OMC team di ka magsososrry at pinag away away mo kami para lang pagtakpan yung kalokohan mo sa set? Bekenemen.”

“Now you know. Magkaiba ang sawsawero sa idinamay. Oh well,” aniya pa.

