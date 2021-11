John Lloyd sa kasalang Ellen-Derek: I wish them both a strong and fun marriage

“SINCERELY, I wish her all the happiness in the world.” Ito ang bahagi ng mensahe ni John Lloyd Cruz para sa ex-partner niyang si Ellen Adarna pati na sa asawa nitong si Derek Ramsay.

First time magsalita ng bagong Kapuso star tungkol sa pagpapakasal nina Ellen at Derek na naganap nitong nagdaang Nov. 11 sa isang mountain resort sa Bataan.

Si Ellen ang nanay ng anak ni Lloydie na si Elias at sa kabila nga ng kanilang paghihiwalay nananatiling maayos ang kanilang relasyon para na rin sa three-year-old nilang anak.

Sa panayam ng “Kapuso Mo, Jessica Soho” kagabi, natanong ang aktor kung ano ang reaksyon niya nang magpakasal na sina Ellen at Derek. Walang binanggit na pangalan si Jessica pero obvious naman na ang ex-girlfriend niya ang tinutukoy nito.

“Finally, she found the one,” simulang tugon ni John Lloyd na nagsabing ayaw na talaga niyang magsalita ng anuman tungkol sa naging relasyon nila ni Ellen dahil nga may kanya-kanya na silang buhay ngayon.

“You have to put it in context, and I have to be very careful because that’s her life. Nagsisimula at matatapos sa anak namin yung aking masasabi patungkol sa kanya or sa buhay niya.

“Kaya when talking about her, I need to be very careful,” sabi ng binatang ama. Aniya, masaya naman siya para sa nanay ng kanyang anak.

“Siyempre, sincerely, I wish her all the happiness in the world. And I wish them both a strong and fun marriage. Kasi vital ‘yan sa welfare at sa growth ng anak ko,” mensahe pa ni Lloydie.

Samantala, natanong din si John Lloyd kung bakit ilang beses na siyang nabibigo sa larangan ng pakikipagrelasyon na kabaligtaran sa kuwento ng mga ginagawa niyang pelikula.

“Naku! Mahirap sagutin yung bakit. Pero ang maganda du’n, totoo yung buhay ko. Hindi siya buhay ng isang pelikula lang,” sagot ni Lloydie.

Sa tanong kung bakit hindi nagwo-work ang mga relasyon niya, “Sana alam ko yung sagot. Definitely it takes two to tango. Definitely nagkulang ako sa bawat pagkakataon sa bawat isa sa kanila.

“Kung hindi naman talaga nararapat, bakit natin ipipilit? Baka hindi pa siguro rin akma,” pahayag ng Kapuso actor.