Pagpapakita ng katawan ni Jake Zyrus binanatan: Naku po! Parang ako na nahihiya sa ginagawa mo!

KULANG na lang ay mapa-yuck ang netizens sa nakita nilang hubad na larawan ni Jake Zyrus, formerly known as Charice Pempengco.

Jake posted on his Instagram account kasi a photo kung saan half naked siya. This is to show fans kung ano na ang hitsura niya ngayon.

“Una sa lahat salamat sa lahat ng napakaganda nyong comments sa version ko ng Maghintay Ka Lamang. Mahal ko kayong lahat.

“Pinag-isipan kong maigi kung ipo-post ko ba ‘to. Kasi lagi kong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko, pero lagi parin akong nai-insecure sa katawan ko. Siguro dahil na rin sa standard ng karamihan.

“Pero ngayon, palalayain ko na lahat yun. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong buo ko i-post ito.

“Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako. Sa wakas, komportable sa nakikita ko. Hindi ako humihingi ng opinyon. Para ito sa mga kapwa ko transgender.

“Kung naghahanap kayo ng sign o confidence para ipakita at maging proud sa kung sino ka, tara sasabayan kita. Para sayo to.

“Kung hindi ka man handa pa, okay lang din yun. Lahat yan may tamang panahon.

“Well. This is me guys. Mahal ko kayong lahat.”

‘Yan ang caption ni Charice, este, Jake Zyrus sa kanyang latest photo.

The collective reaction of madlang pipol is disgust. They did not like what they see baed on their reaction sa isang Facebook page.

“Charice mag bra ka malaki pa s*so mo hindi pa flat katulad ng iba na tomboy na nagpaopera.”

“Babae kapa rin ang iyong s*su ay nakaukwab pa rin, sagwa tuloy tignan.”

“Nakakaasiwa yong dede hugis babae pa din.”

“100% babae ka parin, kasi ur born bilang babae ang Ganda ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sau, bat MO sinira??? Pati talent u super sikat bat anu na kain u idol ka ng buong Pilipinas pero sinayang moooo why???? Ang laking kasalanan mo sa taas nyan Kay LORD… Tsakkkkkk.”

“Kahit anong babaguhin sayo jake zyrus, c charice pempengco ka parin.”

“Nako po nasobrahan na ito! Parang ako na nahihiya sa mga ginagawa mo!”

But some netizens naman defended Jake at sinabing proud na proud sila sa singer dahil sa tapang nito at pagsuporta sa LGBTQIA+ community. Sey nila, huwag na lang daw patulan at dedmahin na lang ang pambabatikos ng mga bashers.