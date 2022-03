Arci Muñoz kamukha ni Angelina Jolie sa bagong pictorial; pinusuan ng BTS fans

IBANG-IBA ang magazine cover ni Arci Muñoz para sa Now Magazine.

In her Instagram account, ipinost ni Arci ang cover ng nasabing magazine para sa March 2022 issue.

“If not now, when?! Waaahh!! Thank you sooo much this feature and for granting my request to shoot at the #bts ON MV location.”

That was Arci’s caption sa kanyang IG photo.

Sa comment section, marami ang nakapansin na kamukha ni Arci ang Hollywood superstar na si Angelina Jolie sa kanyang magazine cover photo.

“Grabe. Parang Angelina Jolie.”

“Angelina Jolie is that you?”

“Lakas maka Angelina Jolie madam.”

“WOW! kala ko si Angelina Jolie na eh…pero mas maganda ka pa dun. Proud Army here. Borahae! Best choice of location.”

“Mukha nga siyang si angelina jolie. SaNaAll gwafaaaa.”

“Angelina Jolie ang peg. Pang hollywood ang awrahan!”

“Why do I hear Black Swan as your bgm here? mamiii!!! Borahae!”

RELATED STORIES

Arci Munoz receives special recognition from PAF

RC Muñoz shares PAF Reserve training moments

Did Arci Muñoz get a nose job?