Daniel sa pagpapakasal kay Kathryn: Ready na ako

LABIS ang pagbubunyi ng mga taga-suporta ng reel and real-life partners na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla matapos aminin ng aktor na ready na itong mag-settle down.

Naging bukas kasi ang dalawa patungkol sa kanilang relasyon sa naganap na one-off special na “2Good 2Gether” bago ang Netflix premiere ng kanilang teleserye comeback na “2Good 2 Be True”.

Sa naturang special ay nagkaroon ng sit-down interview sina Kathryn at Daniel kasama ang tatlong direktor na sina Cathy Garcia-Molina, Mae Cruz-Alviar at si Olivia Lamasan na nagmarka sa kanilang karera bilang magka-love team.

Dito ay natanong ang dalawa kung saan o paano nila nakikita ang sarili nila sa susunod na 10 taon.

“Ang dami pang mangyayari. Imagine 36 na ako by then,” sagot ni Kathryn.

Si Direk Cathy naman ang nagbukas ng topic ukol sa kasal.

Saad ni Kathryn, “Pag 10 years? Siyempre, meron na.”

“Meron na,” pagsegundo naman ni Daniel.

Biro pa ng aktor, “Iyon din. Iyon na ‘yung ultimatum ko — pag di pa ako kinasal, Kathryn pag ayaw mo pa, ayoko na!”

Agad namang nagseryoso si Daniel at sinabing, “Iyon na ‘yung next chapter ng buhay namin. Kailangan na… Ten years na rin kami. Iba ‘yung kasal.

“After that, you build a house together, build a family together.”

Sey pa ni Kathryn, “Iyon na ‘yung magsi-seal sa inyo.”

Pagbabahagi naman ni Daniel, sa edad niya ngayon, ang susunod na niyang plano ay mag-settle down.

“Ako kasi looking forward na rin ako doon. Kasi, ano pa bang ano [kulang] sa buhay ko? 27 na ako. What’s next sa aming dalawa?” sey pa niya.

Sabi naman ni Direk Cathy, masyado pang bata ang edad na 27.

“Masyadong mabilis lalo na ang panahon. Ang bilis talaga,” sabi ni Daniel.

Nakuwento rin niya na noong mag-isang taon na sila ay pakiramdam niya, siwl nq talaga ni Kathryn hanggang dulo.

“Atsaka dati pa naman, 16 at 17 years old pa lang kami, pinag-uusapan na namin yan. Now, we’re here. What’s the plan after three or two years?”

Pag-amin ni Kathryn na binalak na nila noon na mag-settle sa kanilang current age.

“Nag-mo-move. Dapat 26. Ang bilis pala,” saad ni Kath.

“Dapat 28, pero hindi pa pala ‘yun,” dagdag ni Daniel sabay baling kay Kathryn, “Trenta, usapan natin. Hindi na ma-mo-move ‘yun.”

Pagkontra ni Kathryn, “Dapat pag-ready tayo pareho. You can’t say that to me, kasi ‘pag marriage, dapat pareho tayong ready. Alam mong hindi pa tayo ready ngayon. Kailangan pa natin aralin ang buhay, kung paano.”

“Baka ikaw ang hindi pa ready. Ready na ako.” matapang na saad ni Daniel.

