Year of the Tiger malas nga ba pagdating sa lovelife; ‘walang forever’ sa 2022?

NANGANGALAHATI pa lamang ang 2022 ay ilang celebrity couples na ang naghiwalay at nagkanya-kanya ng landas.

Bago pumasok ang Year of the Water Tiger marami ang nagsabing mukhang may dalang pag-asa at swerte ang 2022 dahil nga unti-unti nang pagbuti ang sitwasyon sa buong mundo matapos ang dalawang taong pandemya.

Ngunit mukhang nay dala nga itong kamalasan pagdating sa pakikipagrelasyon lalo na sa mundo ng showbiz. Kaya ang sigaw ng mga nawalan ng dyowa — “wala talagang forever.”

Narito ang ilang showbiz couples na tinamaan ng lovelife “sumpa” ng 2022.

Matapos ang limang taong relasyon, nagdesisyon nang maghiwalay ang Kapuso celebrity chef at ang Japanese sexy star. Mutual decision daw ang kanilang breakup at walang involved na third party.

“We had a talk. We mutually agreed to part ways. Pero wala naman kaming pinag-awayan, big fight, third party. Wala naman talagang away. Ang hirap lang talaga ng LDR. We didn’t expect na ganito kahirap,” pahayag ni Jose.

Maraming nanghinayang sa six years na relasyon nina Alyssa Valdez at Kiefer. Sa katunayan, nag-viral at naging top trending topic pa sa Twitter last May ang kanilang hiwalayan.

At dahil kung anu-ano na ang naglabasan tungkol sa dahilan ng breakup nila ni Kiefer, nanawagan si Alyssa na huwag nang gumawa ng mali-mali at malilisyosong kuwento tungkol sa paghihiwalay nila ni Kiefer.

“Thank you to all the fans who have loved and supported Alyssa through the years. We know you will continue to be there for her. This will be the only time we will address this matter. We will not be entertaining interviews or questions. Thank you for your understanding. Please avoid making up stories & spreading false rumors.Thank you for all the love.”

Shookt ang lahat nang biglang naghiwalay ang dalawa. Nag-propose na kasi ang PBA cager sa dating UAAP courtside reporter noong 2019 ngunit naghiwalay nga nito lamang June. Nagkaanak din sila noong April, 2021 — si Juan Andres.

Hugot ni Agatha nang bumandera na ang balitang hiwalay na sila ng kanyang ex-fiance, “It’s not breakup season, for some it’s loving yourself season.”

“I’ll hold on to all our precious memories together with so much value. These past 3 years of my life have certainly been the best. I say this with such a heavy heart but me and Kylie have decided to go our separate ways,” ang pagkumpirma ni Jake sa breakup nila ng beauty queen-actress noong April 23.

Tatlong taon din tumagal ang kanilang pagsasama pero sabi nga ni Kylie, hindi niya kino-consider ma failed relationship ang paghihiwalay nila ni Jake dahil napakarami nilang natutunan sa kanilang relationship.

Sey ni Kylie, “Ang dami kong natututunan sa sarili ko. I’m still trying to find ways to cope. Pero siyempre, masakit pa rin.

Wala ring “forever” para kina JK at Maureen matapos mag-announce ang ex-couple na tinapos na rin ang kanilang relasyon. Maayos naman ang naging paghihiwalay nila.

Sabi nga ni JK, “Magka-ibigan na ngayo’y matalik na magkaibigan. Lagi mong tandaan na kahit pagbaliktarin mo man ang mundo, kahit saang lupalop man ng kalawakan, ikaw parin ang nagiisa kong buwan. Maraming salamat, mahal kita, at hanggang sa muli.”

Nagulantang ang madlang pipol nang bumandera sa buong universe ang paghihiwalay nina Moira at Jason after three years of being married. Inamin ni Jason na siya ang naging unfaithful kay Moira.

Sabi naman ni Moira, “In spite of the pain I’m experiencing, let me set the record straight. While our marriage was not perfect, I have stayed true to my vows and I have never cheated on Jason.

“I only wish to put an end to the speculations regarding what happened between Jason and I. Though we’re no longer together, it still hurts to see fabricated stories being told about us — most of which are so far from the truth.

Pasabog kung pasabog ang hiwalayan ng ex-Kapuso couple na hanggang ngayon ay hot topic pa rin ng mga “Marites” at kanya-kanya pa rin sila ng hula kung ano talaga ang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pagsasama.

Nagsalita na ang dating mag-asawa at dumepensa sa mga paratang sa kanila. Sey ni Carla, “I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. I was used. I was shamed. I was made to look so stupid. Kung sana hanggang dun lang po, makakabangon din po ako balang araw.

Pagtatanggol naman ni Tom sa sarili, “I may have fallen short as a partner, especially when I lost all my money to someone who preyed on my gullibility. But it must be stressed that at no time did I ever lay a hand on Carla.

“Despite all my efforts, Carla had already given up on our marriage. I have accepted her decision that it is time to move forward, independent from each other. I have to teach myself how to fall out of love from her.”

