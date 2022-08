Donnalyn walang balak mag-sorry sa ginawang ‘kanto-themed party’: Bawal na ba maging ako? Nagpapakatotoo lang ako!

WALANG balak mag-sorry o mag-issue ng public apology ang singer-actress na si Donnalyn Bartolome sa gitna nang natatanggap na batikos dahil sa kanyang controversial “kanto-themed birthday party.”

Naniniwala ang sikat na vlogger na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa viral niyang birthday party vlog na binabatikos ng ilang sektor at sinasabing “insensitive” raw sa mga pinagdaraanan ng mahihirap nating kababayan.

Tinawag na “poverty porn” ng ilang netizens ang vlog ni Donnalyn at inakusahan pa siya na ginamit ang sitwasyon ng mga mahihirap na Pinoy para lang magkaroon ng content ang kanyang YouTube channel.

Pati nga si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ay hindi napigilang mag-comment at tinawag pa niya itong “lavish kanto themed party”. Wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang tweet pero naniniwala ang netizens na para ito kay Donnalyn.

In fairness, nag-number one talaga ang vlog ni Donnalyn sa YouTube dahil nga bentang-benta sa netizens ang kanyang “kanto-themed party” kung saan inalala nga niya yung panahong walang-wala pa siya.

Sa pamamagitan ng Facebook, sinagot ng dalaga ang lahat ng kanegahang ibinabato sa kanya at ipinagdiinang wala siyang ginagawang masama.

Nag-post din siya ng mga throwback photos kung saan makikita siyang nakasakay sa jeep, tricycle at MRT.



“Para sa mga Pa-Woke but are sleep walking. Kilala niyo ako, I apologize when I’m wrong but when I’m not, I will fight for what I believe in,” simulang pahayag ni Donnalyn.

“That kanto birthday party is my history. These pictures are proof. Yung minamata ako ng mga tao noon after ko umalis saamin cause I had no money, pati pagkain ko ng kwek kwek tinatawag akong poor.

“Pati pagsakay ko ng jeep. ‘Wag ka magkakamali na pagisipan siya ng cheap, wala lang talagang kaso sakanya kung magjeep’ saan sa tingin niyo nakukuha lyrics sa kanta ko? I’ve always been so proud of everything I’ve been through cause hindi naman ako basta tumambay lang eh, nagtrabaho ako.

“Wag niyo nadin pakeelaman yung cake na tutong kasi prank lang naman yun ng mga friends ko, wala ba kayong friends na loko loko? Noon pang meme yung cake yan na inside joke sa mga barkada ah?

“Asin ba at toyo pinakain ko sa guests ko para sabihin niyong poverty mockery? May mga milyonaryo na nagKakanto bday party because THIS IS THE FILIPINO CULTURE. Not a theme. Gusto niyo pabonggahan na party? Choice niyo yun. Walang masama sa simple o bongga basta afford mo,” pahayag ni Donnalyn.

Dagdag pa ng aktres at singer, “Hindi niyo kasi tinapos yung video na ginamit ko tong birthday ko para magbigay lakas ng loob sa mga taong pinagdadaanan yung pinagdaanan ko.

“That there’s light at the end of the tunnel basta wag ka mag-give up. That the key to success is to believe in yourself.

“Noon kung makapangmata yung iba sa mga nagkakanto birthday party wagas (dami ko naencounter na ganito shet) now that I’ve suddenly made it cool by being proud of it at yung mga kanto party peeps are happy about it galit na galit yung iba?

“Eh yung mga mapangmata na mga tao nga dahilan bakit minsan umuutang pa yung ibang tao para makapagbirthday ng ‘bongga’ kasi ayaw nila mapahiya, eh wala namang nakakahiya sa kung anong kaya mo lang basta nandun true family and friends, Syempre hindi yun yung message na nakuha ng sleepwalkers sa vlog kasi focus sila sa negative,” chika pa niya.

Pagpapatuloy pa niya, “Bawal na ba maging ako? Nagpapakatotoo lang ako. Sino ka para pagsabihan ako na mali bumalik sa dati kong gawi?

“Sino ka para husgahan pagpapakilala ko sa mga new friends ko kung saan ako nanggaling? Sino ka para pakeelaman yung tutong cake giving friendship dynamic namin?

“Gusto mo makita kung gaano ko kahilig sa extra rice para magets mo bakit tutong cake? Manuod ka po ng rice mukbang ko.

“I collected pics of me when I left home, payat na payat, kulang lagi pambayad ng bills at tuition fee kasi nga tumayo ako sa sarili kong paa. Mga bagay na di niyo alam kasi di niyo naman pinanood yung vlog eh. Nagsalita lang kayo nang wala kayong alam.

“At sa news outlets po, wala pa sa 5% yung nagsabing di okay yung vlog vs people who loved it. You’re just shining the light on whatever’s worse for engagement,” ang huling bwelta ni Donnalyn.

