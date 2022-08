Bella Poarch balak umuwi ng Pilipinas, inaming crush si Joshua Garcia

POPULAR ngayon ang bagong inilabas na kanta ng Filipino American singer na si Bella Poarch na may titulong “Living Hell”.

Pagkukwento niya, ito raw ay patungkol sa kanyang mga naging karanasan noong naninirahan pa sila sa Pangasinan.

“It’s all about self-empowerment and being confident and not letting anybody put you down. Just speaking up for yourself, is the first step,” saad ni Bella sa kanyang exclusive interview kay MJ Felipe.

Bukod sa pagkukwento patungkol sa kanyang bagong kanta, naibahagi rin ng dalaga na isa sa kanyang pangarap simula pa noong bata ay ang makapag-perform sa Kapamilya Sunday musical-variety show na “ASAP Natin ‘To!”.

Ani Bella, “I literally grew up watching ASAP… Oh my God! That would be a dream come true.”

Chika pa niya, isa sa mga nais niyang maka-collab na Filipino artist ay si Zach Tabudlo na kumanta ng “Habang Buhay”.

“I love Zach… Let him know that I love him so much. I’m such a great fan,” amin ni Bella.

Ngunit bukod kay Zach ay ini-reveal rin ng dalaga na ang Kapamilya actor na si Joshua Garcia ang kanyang ultimate crush.

Aware na rin daw ang Kapamilya actor na gusto siya ni Bella at sa katunayan ay madalas silang mag-usap.

“My favorite Filipino actor right now is Joshua… You know who? “Crush ko ‘yun e, si Joshua [Garcia],” lahad niya.

Hindi naman na bago ang balitang ito dahil minsan nang na-feature ang aktor sa isa sa mga TikTok videos ni Bella.

Bukod pa rito, ibinalita rin ng dalaga na balak niyang umuwi sa Pilipinas sa darating na Disyembre.

“Mahal na mahal ko kayong lahat. Kitakits sa Pasko maybe,” sey ni Bella.

RELATED STORIES

The baddest cousins, Bretman Rock and Bella Poarch

The baddest Filipino international influencers in one frame