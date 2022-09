Viy Cortez, Cong TV magpatayo na ng sariling bahay: Tuparin pa natin ang mga pangarap natin nang magkasama

ISA na namang achievement ang na-unlock ng social media personality at entrepreneur na si Viy Cortez dahil finally ay makapagpapatayo na sila ng kanyang partner na si Cong TV ng sarili nilang bahay.

Ibinahagi ng first time mom sa kanyang social media ang mga larawan sa naganap na groundbreaking ceremony ng kanilang ipatatayong bahay.

“Dati sabi ko sa sarili ko, bago ako magkaroon ng sariling bahay dapat mabigyan ko muna ang mga magulang ko. After 2 yrs na nagawa ko yun binigyan ako ng Panginoon ng sobrang gandang bahay sobra sobra pa sa pinangarap ko,” pagbabahagi ni Viy.

Dagdag pa niya, “Totoo nga na pag di mo kakalimutan ang mga magulang mo sobra sobra ang balik sayo.”

Matatandaang nitong kasagsagan ng pandemya ay matagumpay na naibigay ni Viy ang isang magandang bahay para sa kanyang mga magulang pati na rin sa dalawa niyang kapatid na babae.

Samantala, binati rin niya ang kanyang boyfriend at ama ng anak na si Cong TV sa bagong blessing na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon.

“Congrats satin mahal magkakaroon na tayo ng sariling bahay,” sey ni Viy.

Dagdag mensahe pa niya kay Cong, “Tara love Cong TV tuparin pa natin ang mga pangarap natin nang magkasama!”

Talagang umaapaw ang blessing na natatanggap ng sikat na social media couple dahil kamakailan lang nang ipanganak ni Viy ang panganay nilang si Zeus Emmanuel o mas kilala sa tawag na Baby Kidlat.

Talagang umaapaw ang blessing na natatanggap ng sikat na social media couple dahil kamakailan lang nang ipanganak ni Viy ang panganay nilang si Zeus Emmanuel o mas kilala sa tawag na Baby Kidlat.

Maganda rin ang takbo ng mga negosyo ng dalawa at patuloy rin ang paglaki ng mga subscribers nila sa kanilang YouTube account.

Marami naman ang nagpaabot ng kanilang mensahe ng pagbati sa post ni Viy.

“Congratulations Ate and Kuya Cong!” saad ni Donnalyn Bartolome.

Comment naman ng isa sa mga tagasuporta ng Team Payaman, “Congrats sa inyo Ate Viy and Boss Cong TV Grabe! Inspirasyon talaga kayo sa mga taong nangangarap. Nagsisilbi kayong munting paalala na huwag tumigil mangarap at magpursigi. Salute to both of you and to the whole Team Payaman. Paawer!”

“Congratulations. Para sa lahat ng nangangarap katulad ko, laban lang magiging successful din tayo sa buhay,” sey naman ng isa.

Sey pa ng isang Team Payaman supporter, “congratulations, i’m so proud for the both of you!! you deserve it.”

