Zeinab Harake super happy sa piling ng bagong dyowa; todo pasalamat sa pagmamahal, tiwala ni Rhea Tan

YES, confirmed na confirmed! May bago na ngang karelasyon ang sikat na vlogger at social media influencer na si Zeinab Harake.

Mismong ang isa sa pinakasikat at pinakamaraming subscribers na YouTuber sa bansa ang nagkumpirma na may non-showbiz guy na nagpapasaya ngayon sa kanya.

Sa bonggang mediacon ni Zeinab bilang bagong brand ambassador ng Beautederm, sinabi niyang happy ang kanyang personal life pero ayaw muna niyang magbigay ng todo-todong detalye about the guy.

Pero kung hindi kami nagkakamali, ang tinutukoy ng vlogger ay ang urban planner at engineer na si Hans Alcanzare. Noong July pa sila nali-link at feeling nga ng kanyang followers ay may relasyon na sila.

May mga netizens pa nga ang nagsabi na bagay na bagay sina Zeinab at Hans kasabay ng pang-ookray sa dati nitong karelasyon na si Skusta Clee.

Sey ni Zeinab na hindi pa rin pinangalanan ang napapabalitang BF, hindi naman sa itinatago niya ang bagong boyfriend, “Sa lovelife naman, okay lang naman malaman ng kahit sino. As long as private pero hindi mo itinatago.

“Okay na ako sa ganu’ng set up kasi ang hirap na lahat inilalantad mo sa media. Ang daming nakikisawsaw, ang daming comments, and hindi iyon naging okay sa dati kong experience before.

“So, natuto na ako ngayon, low key but not private po. Okay na ako roon. So, meron po. Happy po ako ngayon, after lahat ng pinagdaanan ko,” pahayag ng socmed influencer.

Nagbigay din si Zeinab ng message para sa bagong karelasyon, “Thank you for understanding me talaga. Kasi sobrang understanding niya po sa lahat ng mga nangyari sa akin.

“Tapos siyempre sino ba naman ang mag-aakala… kasi single mom ako e. Akala ko dati pag single mom ka, wala na, done na. Hindi pala.

“Talagang may makakapagpa-realize sa iyo, hindi ko masasabi na 100 percent siya yung nakapagpa-realize sa akin, siyempre yung realization na iyon nanggaling mostly sa akin e. So, naging part siy and makatutulong sa growth ko,” aniya pa.

Samantala, abot-langit ang pasasalamat ni Zeinab kay Rhea Anicoche Tan dahil pinagkatiwalaan siya na maging bahagi ng Beautederm family.

Siya ang bagong ambassador ng Koreisu Family Toothpaste, Koreisu Whitening Toothpaste, Etre Clair Refreshing Mouthwash, at Etre Clair Mouth Spray.

“Ramdam ko ang pagmamahal nila nu’ng sinalubong nila ako lalong-lalo na si Mommy Rei na very welcoming and generous pa. Grateful ako sa tiwala nila sa akin,” pahayag ni Zeinab.

With over 50 million followers across such platforms gaya ng Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, at YouTube, isa si Zeinab sa pinakaimpluwensyal na personalidad sa social media dahil sa kanyang mga lifestyle vlogs at challenge videos na taalaga namang paboritong paborito ng mga netizens di lamang dito sa Pilipinas ngunit sa buong mundo na rin.

“Lumalaki na talaga ang Beautéderm family natin at ang saya-saya,” sabi ni President and CEO na si Rhea Anicoche-Tan.

“Sinasalubong namin si Zeinab sa aming pamilya at welcome na welcome addition siya sa pagkalat namin ng mensahe ng pagmamahal sa kanyang 50 million fans online.

“I am so grateful for the love and support of all my ambassadors who remained loyal to Beautéderm after all these years and I am excited to be with our new ambassadors and have an exciting adventure with them in the years to come,” pahayag pa ni Ms. Rei.

