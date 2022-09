Neri nakabili na rin ng property sa Cebu: Sa aming dalawa ni Chito, mas matapang ako at mas makapal ang mukha

IBINANDERA ni Neri Miranda sa buong universe ang nabili niyang property sa Cebu na patatayuan daw nila ni Chito Miranda ng bonggang resthouse.

Sa kanyang Instagram page, ipinakita ng aktres at successful businesswoman ang nabiling lote na isa sa mga bagong investment na naipundar nilang mag-asawa.

Sabi ni Neri sa caption, “So eto na ngaaaaa…. Cebuuuuuuuuu! Magkakasama na tayo ng mas matagal! Thank you, Lord!

“Nakabili na kami ng lot sa Cebu! At patatayuan namin ng resthouse pero mukhang matagal pa yun! Mag iipon muna, hihi! Kaya kayod pa talaga nang bongga!

“More blessings pa, *ahem* calling all agencies and companies dyan, taraaaa! Let’s work together po, hihi!” pahayag ng wais na misis.

Kasunod nito, ibinahagi ng asawa ni Chito ang ilan sa mga natutunan niya sa pagnenegosyo at pagba-budget ng pera na naging daan para magtagumpay ang bawat pinapasukan nilang negosyo.

“Maraming nagtatanong kung paano ko nagagawa ang pagba-budget ng pera namin. Ang ginagawa ko talaga, nagseset ako ng goal. Yung alam kong di imposibleng makuha.

“Sinusulat ko ang mga kailangang gawin to achieve that goal. Magpi-print ako ng photos ng goal ko na yun, for example, may gusto akong bilhin o need i-achieve, piniprint ko then ilalagay ko sa mood board ko.

“Para araw araw nakikita ko, mas maiinspire akong mas magtrabaho pa. Mas focused akong gawin kase may reminder ako araw araw,” pahayag ni Neri.

Pagpapatuloy pa niya, “Sa aming mag asawa, ako yung aggressive sa amin when it comes to business. Mas matapang ako at mas makapal mukha ko, haha!

“Kapag nagiging nanay ka na talaga, hindi ka na nahihiya. Magiging straightforward ka. Pero si Chito ang number one supporter ko at the same time critic ko rin.

“Kasama ko ang business partner kong si @jonahcbautistasa pagbili ng property na to. Pareho kaming mga wais na misis, pareho rin nagugulat ang mga asawa namin sa mga negosyong tinatayo namin, hihi!

“Sila yung nagsasabi sa amin, kaya nyo ba yan? Hinay hinay lang. Pero kapag desidido kami, go lang! Kaya napapakamot na lang sa mga ulo ang mga asawa namin.

“Tapos kapag masstress kami, sila rin naman ang tatakbuhan namin at papakalmahin kami. Isang yakap lang ng mahigpit from our husbands, ok na ok na ulit kami. Nakakahinga na. Tapos lalaban na ulit!” chika pa ng aktres at negosyante.

Aniya pa, “Pero di namin nakukuha agad agad ha? Pinaplanuhan namin ng maigi. Tinatanong namin, kaya ba? Is it worth it? Pag nag YES kami, then game face on. Mas focused magtrabaho para ma-achieve yung goal na yun.

“Nakahanap ka na rin ba ng business partners na pamilya na ang turingan nyo? Yung trusted nyo ang isa’t isa? Ako? YES! At isa si Jonah dun. Sana kayo rin! Pag-pray natin kay Lord yan.

“Magtrabaho ng maigi. Magsipag. Mag ipon. Mag invest. Trabaho ulit. Sipag. Ipon. Invest,” paalala pa ni Neri Miranda sa lahat ng nais magtagumpay sa negosyo.

