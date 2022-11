Kampo ni Vhong Navarro umaasang makakapagpiyansa ang TV host-comedian

UMAASA ang kampo ng TV host-comedian na si Vhong Navarro na makakapagpiyansa ito kaugnay sa kinakaharap na kasong rape na isinampa ng model na si Deniece Cornejo.

Sa isang panayam sa abogado ng TV host-comedian na si Atty. Alma Mallonga, sinabi nitong tapos na ang pagdinig nitong Huwebes para sa kanilang petisyon na pansamantalang makalaya ang kliyente.

“We did our best. We did everything that was necessary in our belief to show the truth and the truth is that Vhong from our perspective is entitled to bail,” saad ni Atty. Mallonga.

Hindi dumalo nang personal sa huling hearing ang “It’s Showtime” actor dahil pinayagan naman ito na um-attend na lang sa pamamagitan ng video conferencing.

