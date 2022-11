Hiling ng kampo ni Vhong Navarro: ‘Sana makalaya na siya sa Pasko at makasama ang pamilya’

“ANO ang matinding kasalanang ginawa ni Vhong Navarro, bakit siya nagkaganito?” ang tanong ng mga kaibigan ni Nanay Cristy Fermin sa kanya.

Isa si Vhong sa topic nina Romel Chika at Morly Alinio sa “Showbiz Now Na” vlog na uploaded na sa YouTube channel nila ngayon.

Sagot daw ng online host sa mga nagtanong, “Sabi ko hindi naman siguro kailangan nating idugtong doon, maaaring bahagi ito ng laban niya pero hindi nangangahulugan na siya na ang may kasalanan at siya ang dapat magbayad.

“Kasi para nga naman tumagal nang tumagal ng ganito na ang dami niyang battery of lawyers pero wala pa ring nangyayari sa kanyang petisyon para makapag-post siya ng bail,” sabi ni Nay Cristy.

Say naman ni Romel Chika, “Saka habang tumatagal-tagal alam mo naman ang mga Pilipino sa simula palang naman tayo nakatutok sa kuwento.”

Mula naman kay Morly, “Nakakalungkot para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak.”

“Di ba ‘yung petisyon niya para makapag-post siya ng bail parang tumagal na nang tumagal. E, kapag nagtagal pa ito parang justice na ito, justice delayed, justice is denied.

“Kasi kung makakalaya pansamantala itong si Vhong Navarro, e, makakapagtrabaho siya, kikita siya, malaya siyang makakpagtrabaho,” sambit naman ni Nanay Cristy.

“Ganu’n naman talaga ang dapat kumbaga sa sabong patas ang laban, pareho kayong may tari, pareho kayong may laban. Hindi ‘yung isa may tari kasi kung walang tari ang isa, aba tatamaan nang tatamaan,” opinyon naman ni Morly.

“E, ‘yun talaga ang balak ng kabilang kampo (Deniece Cornejo camp), pahirapan siya dahil sa hirap na nadanas nila dati. (nakulong sina Deniece at Cedric Lee),” saad ni Romel Chika.

“Kaya nga umusbong ang tanong kung anong nagawang kasalanan ng taong ito para siya ang mag-suffer ng ganito,” diin ni ‘Nay Cristy.

Samantala, sa in-upload na “SNN” vlog nitong Lunes ay hiningan ni ‘Nay Cristy ng saloobin ang nagbabalik nilang co-host ni Romel Chika na si Wendell Alvarez.

“Naaawa ako sa kanya kasi bakit paulit-ulit na lang. Kaya nu’ng makita ko nga si Vhong doon sa NBI (National Bureau of Investigation) naawa ako at parang napaluha rin ako nu’ng yumuyuko siya (Vhong) ng ganito,” say ni Wendell.

Nagkasama kasi nang matagal sina Wendell at Vhong noong buo pa ang grupong Streetboys dahil alaga sila ni Direk Chito Roño na ayon pa kay Wendell ay napakabait na tao at gustung-gusto siya ng manager nila dahil propesyonal.

Samantala, kahapon, Lunes dapat naglabas kung pinagbigyan ang kahilingan ni Vhong na makapag-bail para sa pansamantala niyang kalayaan pero natapos ang maghapon na walang lumabas na desisyon.

Say ni Romel Chika, “Sana maging positibo naman para ngayong Pasko ay magkakasama silang pamilya.”

“Yun ang dalangin din ni Atty. Alma Mallonga ang sabi niya, ‘lets hope this Christmas makakasama ni Vhong ang kanyang pamilya at ‘yun din ang hiling ng kanyang mga kaibigan, tagahanga at mga kaibigan niya sa showbiz talaga,” say ni ‘Nay Cristy.

Punto naman ni Wendell, “Dapat pababain ang kaso di ba, pag rape walang piyansa, sana pababain (gawing) acts of lasciviousness.”

Nabanggit din ng tatlong hosts na walang planong takbuhan ni Vhong ang kaso niya kapag nabigyan siya ng pansamantalang kalayaan.

