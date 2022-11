Kiray pinaiyak ang kapatid, sinorpresa ng VIP Blackpink concert ticket

ISA nanamang nakakaantig na video ang ibinandera ng comedian-actress na si Kiray Celis.

‘Yan ay matapos niyang paiyakin sa tuwa ang kanyang kapatid na si Jhopay.

Sinorpresa niya kasi ito ng isang VIP concert ticket para sa inaabangang “Born Pink” concert ng sikat na K-Pop girl group na Blackpink.

Ang ticket ay nakuha ni Kiray sa isang malapit na kaibigan at kwento pa niya sa kanyang Facebook post, “Magkausap kami ng kaibigan ko last time tapos nabanggit niya na may extra ticket daw siya ng Blackpink concert. Sobrang dream ‘yun ng kapatid ko.”

Ayon pa kay Kiray, ito ang naisipan niyang ibigay dahil super fan ng Blackpink ang kanyang kapatid.

Ito na raw ang kanyang regalo para sa darating na pasko at birthday ng kapatid.

Sey ni Kiray, “Narealize ko na March pala siya mangyayari, month ‘yun ng birthday ng kapatid ko. So naisip ko na magki-Christmas, birthday niya, why not?”

“Regaluhan natin siya at surpresahin natin siya ng Blackpink na concert ticket,” Aniya.

Sa FB video, makikita na pinuntahan nga ni Kiray ang kanyang kaibigan sa Tondo, Maynila at doon niya nakuha ang VIP ticket.

Nang makauwi na ang aktres sa kanilang bahay, makikitang natutulog pa ang kanyang kapatid at ginising na lang niya ito upang ibigay ang isang envelope na naglalaman ng ticket.

Biniro pa nga ito ni Kiray at nagkunwaring may gagawin daw siyang video na kung saan ay aabutan niya ang kanyang pamilya ng isang “thank you letter.”

Pagbigay ng envelope kay Jhopay, bigla nalang ito naiyak at hindi makapaniwalang mayroon na siyang ticket para sa concert ng iniidolong K-Pop group.

Ipinagmalaki pa ni Kiray na hindi basta-basta ang ticket dahil ito ay isang “VIP soundcheck” section na pinakamalapit na pwesto sa main stage at ang halaga pa nito ay mahigit P19,000.

Chika pa ni Kiray, “Alam mo, sabi niya sakin, kahit daw malayo. Kahit nasa pinakataas siya ng Philippine Arena. Sabi niya, ‘Okay lang basta marinig ko ‘yung boses nila.’”

Dagdag pa ng aktres, “Hindi ako papayag na boses lang ‘yung marinig mo. Gusto ko makita mo rin sila. Hindi mo kailangan mag-zoom in ng video or picture.”

Maraming netizens naman ang napa-comment sa latest video post ni Kiray at tila nangrap na maging ka-pamilya ang aktres.

Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento:

“This is why I love Kiiray so much! She does things because she’s too family oriented, so look how blessed she is!”

“Ang sarap lng ng my sibling na ganyan, iniisip always ang ikaliligaya ng pamilya.”

“baka kailangan mo pa ng isang kapatid Kiray (laughing emoji) andito lang ako handang magpaampon.”

“Sana maging katulad mo mga anak ko. Maging mapagmahal sa magulang, kapatid at pamilya hanggang sa paglaki nila… Kiray you’re the best kaya lalo kang blessed ni God keep doing what you’re doing.”

Gaya ng mga sinabi ng netizens, hindi ito ang unang pagkakataon na nagregalo nang bongga ang comedian-actress sa kanyang pamilya.

Matatandaang noong Mayo, birthday ng kanyang ina ay binigyan niya ito ng P57,000, habang noong Hulyo, ang kaarawan naman ng kanyang tatay ay nagbigay siya ng P63,000.

Samantala, Ang “Born Pink” concert ng Blackpink ay mangyayari sa March 25 at 26 sa susunod na taon sa Philippine Arena sa Bulacan.

Ang kanilang world tour ay para i-promote ang kanilang latest album.

RELATED STORIES

WATCH: Kiray Celis gifts mom with new house, gold jewelry

Kiray Celis’ face tattooed on BF’s chest: ‘Walang sisihan ha?!’

Kiray sinuntok ang manlolokong dyowa; umaming naging masamang anak dahil sa lalaki

Kiray Celis lauds Mygz Molino for taking good care of late comedienne Mahal

Why Kiray Celis would rather support her gamer BF