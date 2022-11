AJ Raval nanganak na raw sa isang ospital sa Pasig, nagtakip pa ng mukha para hindi makilala?

“NANGANAK na si AJ Raval noong November 18 or 19 diyan sa isang payak na hospital sa Pasig (City),” ang sabi ng talent manager at content creator na si Ogie Diaz sa “Showbiz Update” vlog nila nina Mama Loi at Tita Jegs.

Pagpapatuloy ni Ogie, “May nag-confirm na si AJ Raval ay nanganak na!”

Gulat na tanong ni Mama Loi, “Ha? Hindi ba hindi raw siya buntis?”

“Yun nga! Naloloka nga ako diyan! Di ba ‘yung unang balita si Ate Cristy Fermin na ang balita si AJ Raval ay kumpirmado na buntis.

“Pinatotohanan pa ito ni ate Cristy dahil ang alam ko si Aljur (Abrenica) ang source. Pero ito ay mariing pinabulaanan ni AJ Raval na kung matatandaan pa natin ay nagpakita pa ng mga pictures bilang patotoo na hindi siya buntis,” kuwento ni Ogie.

“May mga appearances pa siya although hindi hapit ‘yung damit niya (ipinakita si AJ na naka-suit pero medyo maluwag). Di ba naka-suit siya nu’ng huli nating nakita? Pero hindi naman super laki nu’ng tiyan,” say naman ni Mama Loi.

Sabi ulit ni Ogie, “Kasabay ito nu’ng pagde-deny din ni Jeric Raval na buntis ang anak dahil halos araw-araw daw silang magkasama sa condo ng kanyang tinitirhan at ganu’n sila ka-close ni AJ.

“Kaya ako’y naguguluhan kung ano ang paniniwalaan natin, itong source natin na nanganak sa isang payak na hospital sa Pasig itong si AJ?

“Na noong idating doon ay nakatakip ang mukha pero hindi siya sa delivery room nag-deliver, ni-room in na ibig sabihin kung saan siyang room, doon na lang isinagawa ‘yung kanyang delivery.

“Habang si Aljur Abrenica raw ay nandoon sa labas (ng hospital) nu’ng madaling araw ng November 19 na nag-aabang sa labas kasi nandoon siya sa loob ng sasakyan naka-face mask na eventually nalaman ng ating source na ‘ayun si Aljur nga ‘yun kasi tinanggal na ang face mask.

“Tapos agad-agad naman daw pagkatapos makapanganak ay inilabas na. Ang ginamit daw na apelyido nitong si AJ ay Alvarez kasi iyon ang apelyido ng kanyang nanay.

“Tapos ang claim daw doon ni AJ ay kaanak nila ‘yung doctor kaya pagpasok nila sa emergency room, diretso na sa room-in, sa room na lang kasi nga siyempre may mga out-patient pa rin doon,” tuluy-tuloy na sabi ng vlogger.

Nagtatanungan daw ang mga nakakita kay AJ dahil bakit nakatakip nga ang mukha.

Hirit ni Mama Loi, “E, nakatakip naman pala ang mukha paano nalamang si AJ ‘yun?”

“Kaya na-identify na si AJ ‘yun kasi may tattoo sa dibdib,” sagot ni Ogie.

Sagot ni Mama Loi, “Ha? Tingnan nga natin (sabay check sa kanyang cellphone) baka naman walang tattoo sa dibdib si AJ (ipinakita na meron nga sa bandang kaliwang dibdib na malapit sa leeg).”

“Hayan, tsine-tsek ni Loi ngayon ang tattoo sa dibdib, buti na lang hindi nakita ‘yung tattoo sa puwet (sabay pakita ang butt ng aktres na may tattoo nga sa kaliwang pisngi),” sabi ni Ogie.

Hindi pa rin makapaniwala si Mama Loi, “Pero ‘Nay paano naitago ang tiyan?”

“Baka maliit lang daw magbuntis, tinanong ko na rin ‘yan,” sagot ni Ogie.

Sa kasalukuyan ay hindi pa alam ni Ogie kung babae o lalaki ang anak umano ni AJ, “Basta tao.”

Nagtatakang tanong pa ni Mama Loi, “E, teka nga bakit kailangan pang itago kung may baby na sila, e, sila naman talaga?”

“Oo nga, saka lalabas din naman ‘yan eventually siguro may case pa ‘yung annulment kay Aljur at saka kay Kylie (Padilla).

“Siyempre medyo makakasama kapag nalamang buntis si AJ.

“Anyway, nakakaloka naman ito dahil dininenay na ito ni AJ tapos ngayon may lumabas na siya ay nanganak na!

“Pero siyempre kami rito (Showbiz Update), mahirap naman kung maniniwala kami agad for sure lalabas din naman one day si AJ para iklaro ito. Pero kung totoo man na siya ay nanganak na, e di ipaliwanag din niya sa atin bakit niya itinago,” saad ni Ogie.

“Baka nga naman may mga proyekyo pa siyang gagawin, ayaw niyang masira, o kaya may mga endorsement siya, ayaw niyang masira o may mga provincial shows siya na kaya siya kinuha dahil sexy star siya,” sabi pa nito.

Ang tinutukoy ni Ogie na hindi halata (ang tiyan) si AJ Raval dahil noong Agosto lang ay nakita ang dalaga sa screening ng “Sitio Diablo.”

Anyway, sabi ni Ogie kung totoong nanganak na si AJ ay vindicated si ‘Nay Cristy Fermin.

Bukas naman ang BANDERA sa panig ni AJ Raval o ng sinuman mula sa kampo niya.

Pero sa Instagram account ni AJ may ipinost siyang mag litrato kahapon na nasa harap ng Christmas Tree. Feeling namin bago lang and nasabing pictorial at mukhang wala kaming nakitang bakes na nanganak nag siya.

Kaya sana ay magsalita na and aktres hinggil dito para once and for all ay matapos na ang isyung ito.

