Vina Morales umaming super in love ngayon: ‘Inspired ako at kinikilig, tumitibok-tibok ang puso ko!’

SUPER happy and colorful ang lovelife ngayon ng singer-actress na si Vina Morales — at mukhang natagpuan na nga niya si Mr. Right makalipas ang ilang taong pagiging single.

Naging usap-usapan ng mga netizens pati na rin ng kanyang mga kaibigan sa showbiz ang mga sweet photos nila together ng non-showbiz guy (na mukhang foreigner) na naka-post sa kanyang Instagram account.

At dahil nga rito ay mabilis na kumalat ang chika na in love na raw uli si Vina at maligaya na sa piling ng bago niyang inspirasyon sa buha kaya naman halos lahat ng IG followers niya ay nagkomento ng “Congratulations!”

Sa episode kahapon ng “Magandang Buhay” ay diretsahan na ngang inamin ng aktres na “happy and inspired” siya base na rin sa kanyang mga Instagram post na kuha sa pagbabakasyon niya sa Boracay kasama ang kanyang mystery man.

Kuwento ni Vina, una silang nagkakilala 21 years ago sa Hawaii at nagkita sila uli nang magkaroon siya ng series of shows sa Miami.

“Ako naman ay masaya. Inspired ako and kinikilig, tumitibok ang puso ko. It’s been a while, parang ang tagal na.

“I don’t want to give so much details but then na-post ko rin sa IG ko ‘yon na I met him 21 years ago. So ‘yung story namin is parang teleserye din,” simulang pagbabahagi ni Vina about her newfound love.

“I met him when I did a show in Hawaii 21 years ago, wala pa akong Ceanna,” dagdag pa ng single mom na ang tinutukoy ay ang anak niya sa dating nakarelasyong si Cedric Lee.

“We’ve been in touch. And then bigla na lang I don’t know itong trip ko na ito, itong tour, he watched my show in Miami.

“And then doon na nag-start lahat, ulit. All the time he’s always been in touch, e-mail, hindi ko lang nababasa masyado, pati sa Instagram parang ganu’n. But he is really a nice guy,” ang sey ni Vina.

Dagdag pa niya, “I am praying. Let’s see where God will lead us, bahala na. Hindi pa natin alam kung saan, basta pampapakilig okay na ‘yon, paminsan-minsan mag-post.”

Kung hindi kami nagkakamali, ang huling nakarelasyon ni Vina ay ang French na si Marc Lambert. Naghiwalay sila noong 2017. Ayon sa aktres, hindi umubra sa kanila ang LDR o long distance relationship.

