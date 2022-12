Mimiyuuuh kinantahan ng Christmas songs sina Jose Mari Chan at Ariel Rivera, netizens tawang-tawa: ‘na-shookt ang mga icon!’

Mapapanood sa video na super excited si Mimiyuuuh sa pangangaroling na kanilang gagawin at sinabi pang concert level ang kanilang magiging performance.

Sey ng YouTube star, “Hindi lamang po itong simpleng pangangaroling, I will make it concert level.”

Nagbigay pa nga ng sample ang vlogger sa harap ng dalawang music icon at kinanta ang kulot-kulot niyang version ng “12 Days of Christmas.”

Tila nagulat pa si Jose Mari Chan at natatawang sinabi na parang iba ang tono ni Mimiyuuuh.

“Doesn’t sound the same,” sey ng music icon.

Natawa rin si Ariel sa pagkanta ng YouTuber at inilarawan pa niya ito na parang kambing kung kumanta.

Saad ni Ariel, “Parang kambing ‘yung kumakanta.”

Kahit ang madlang pipol ay tawang-tawa sa ipinost ni Mimiyuuuh at sinabi pang na-shookt sina Jose Mari Chan at Ariel sa pinaggagawa ng vlogger.

Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento:

“HAHAHAHAHAH SHUTA KA MIMI! Ang galing mo talagang magpatawa.”

“Sir Jose Mari Chan is shookt!! (laughing emoji)”

“Kulang na lang si Mariah Carey para kumpleto na ang pasko (red heart emoji)”

“Manghang mangha silang dalawa sayo mi HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA mas ramdam ang Christmas (laughing emoji)”

As of this writing ay wala pang isang araw ang post at umaani na ito ng mahigit 50,000 likes at libo-libong comments.