Gerald nangakong hindi itatago sa madlang pipol ang pagpapakasal kay Julia; secret marriage fake news daw

“HINTAYIN na lang natin kapag sumabog na!” Yan ang natatawang sagot ni Gerald Anderson nang tanungin namin kung may bonggang pasabog ba siya ngayong 2023.

Ito’y sa gitna nga ng mga hula ng fans na baka raw this year na mag-propose ang Kapamilya actor sa kanyang girlfriend na si Julia Barretto.

In fairness, feeling ng kanilang mga tagasuporta ay pang-forever na nga ang relasyon nina Ge at Juls base na rin sa itinatakbo ng love story nila na low key lang at walang masyadong tsismis at intriga.

Nakachikahan namin si Gerald sa nakaraang presscon ng kanyang latest movie na “Unravel” mula sa MavX Productions kung saan makakasama niya for the first time ang Kapuso actress na si Kylie Padilla.

Tumango agad at ngumiti nang pagkatamis-tamis ang hunk actor nang tanungin kung mas okay sa kanya ang pa-low profile lang na relationship nila ni Julia. Mas napapanatili raw kasi nilang private ang kanilang relasyon.

Ang latest chika nga at nagpa-secret marriage na sila ng aktres na tinawanan lang ni Gerald. Isa raw itong fake news na hindi dapat paniwalaan ng madlang pipol.

“Oh! Secret!? No, no, come on guys hindi ko gagawin sa inyo iyan. Kapag dumating tayo diyan there’s nothing to hide.

“At saka hindi na ako sa edad na iyan. Wala na dapat ganyan. So, no, it’s not true!” ang paglilinaw pa ni Gerald.

Pero muling ibinandera ng aktor sa buong universe na sigurado na siyang si Julia na ang kanyang “the one”, “Is she the person? Yeah, she’s the person. But you know, knowing me, kapag nangyari yun, I want to start a family right away.

“Gusto ko tuloy-tuloy na. So before that comes, kailangan ano na tayo, I’m in a position na I know na kahit anong mangyari magiging set yung family ko,” mariin pa niyang sabi.

Samantala, super saya raw ng nagdaang holiday season para kay Gerald dahil bukod sa kanyang family and close friends at nakapag-celebrate rin siya ng New Year kasama si Julia at ang pamilya ng dalaga.

Sa ngayon ay wala na siyang mahihiling pa kundi ang kaligtasan at maayos na kalusugan ng lahat at sana’y tuluyan nang bumuti ang buhay ng bawat Filipino.

