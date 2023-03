73-anyos na lola na mala-SexBomb Dancer hataw kung hataw sa mga TikTok video; wish makita nang personal si Willie Revillame

PAK na pak ang pasabog na TikTok video ng isang 73-anyos na lola na ilang araw nang viral ngayon sa social media.

Napa-wow at napanganga talaga ang mga netizens nang mapanood nila ang video ni Erlinda Swalog Baiting o mas kilala bilang si Lola Gets sa mundo ng TikTok.

In fairness, may 55.9k followers na si Lola Gets sa TikTok at umabot na sa 3 million views ang kanyang viral TikTok video and still counting.

Mapapanood ang sikat na ngayong senior citizen na sumasayaw sa kantang “Giling-Giling” ni Willie Revillame. Talaga namang hataw kung hataw si Lola Gets na parang miyembro ng SexBomb Dancers.



Ang naturang video ay in-upload ng isang Facebook user na nagngangalang Glenda Sardido Dandan kung saan makikita ang todo-todong paggiling ng lolang TikTokerist with matching bonggang OOTD.

Sabi ni Glenda, isa sa matagal nang hinihiling at pinapangarap ni Lola Gets ay ang makita at makasamang sumayaw ang TV host na si Willie Revillame.

Ayon kay Lola Gets, bata pa lang daw siya ay talagang hilig na niya ang pagsasayaw. Ilang beses na siyang nakapag-perform sa harap ng maraming tao.

Sumali rin daw siya noon sa Women’s League at nagwagi pang “Star of the Night.” Sabi pa niya sa panayam ng Brigada News FM, nag-work din siya bilang cultural dancer at fire dancer sa Kyoto, Tokyo, Osaka at Yokohama sa Japan taong 1982.

Samantala, naibahagi rin ng uploader ng video ni Lola Gets na naging kasambahay nila ito sa loob ng 20 taon at itinuring na rin nila itong bahagi ng kanilang pamilya.

Narito ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens sa TikTok video ni Lola Gets.

“Age does not matter when it comes to dancing!”

“Parang kamukha siya nung ka work ko dati sa fiesta pizza si ate baiting.”

“Cguro nung kabataan ni Lola ang Ganda Nya at super galing mag Sayaw.”

“Talo Tau mars ni Lola galing gumiling ah, sexy pa.”

“I-KMJS na po yan ta hehehe!”

