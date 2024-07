Osang gibirahan ang transwoman nga gitawag og ‘SIR’, nawong gisaway

Ang aktres nga si Rosanna Roces o si Osang nga usa ka miyembro nga LGBTQIA+ community nireact sa gibuhat ni Jude Bacalso, ang Cebu-based lifestyle wirter, nga nitrending sa social media.

Natalk of the town si Jude nga niviral ang gibuhat niya sa waiter sa usa ka restaurant nga nisampit niya og “Sir” — usa ka butang nga wa niya magustuhi tungod kay mao ra man siya og usa ka babaye.

Tungod niini gisermonan o gitudloan niya ang waiter nga niabot kuno og mga duha ka oras. Kini gibase sa gisulti sa usa ka netizen nga niupload sa photo sa duha sa Facebook.

Nipost si Osang sa iyang FB account gahapon sa buntag (Hulyo 23), “Ang madilim na katotohanan ay gusto mo tanggapin ka ng mga nakapaligid sa ‘yo na Babae ka….. eh, hindi mo nga matanggap sa sarili mo na panget na Lalake ka ungas!!”

Daghan ang nireact sa post sa aktres ug ang uban sa ilaha mga showbiz personality.

Nagpada sila og mensahe ni Osang ug nisulti mi nga “ang harsh” niya sa iyang post. Ang tubag pod niya sa among mensahe kay, “Salbahe siya, eh.”

Gets namo ang iritable nga reaksyon ni Osang tungod di gyod niya gusto nga dunay gilook down labi na kung di pantay ang estado sa ilang kinabuhi.

Nakakita pod og suporta si Jude gikan sa festival director sa Puregold CinePanalo nga si Direk Chris Cahilig.

Ang post niya sa FB, “Kabastusan ang pagtawag ng ‘sir’ sa isang nagbibihis babae. Walang mawawala sa ‘yo kung kikilalanin mo ang kanyang gender identity.”

Nikomento sa post ni Chris ang vlogger nga si Jeman Bunyi Villanueva, “But there are better and nicer ways to educate someone about misgendering. Lalo na kung hindi naman sinadya or ginamit pang insulto ang pag tawag ng ma’am or sir.”

Matud pa ni Chris, “Jeman Bunyi Villanueva, yes, agree. But it starts with the act of misgendering.”

Ang tubag pod ni Jeman, “Chris Cahilig, agree naman ako about respecting someone’s preferred gender. Kung gusto niya na ma’am itawag sa kanya, I have no problem with that naman, kahit hindi pa siya nakadamit pambabae or nakamakeup.”

Niambit pod ang singer-actress nga si Marissa Sanchez sa maong isyu, “Pero Direk mali nmn na patayuin mo ng dalawang oras ung waiter Drek knowing ur heart u won’t go that far.”

Apan ang pagtuo pod ni Chris, “Marissa Sanchez Giorla apparently fake news. At impossible na scenario.”

Nipasiaw na lang si Marissa nga, “Chris Cahilig Fake din na babae sya Drek eh. Anyway knya-knya tlgang opinion tyong lht Drek.”

Daghan pa kaming nabasa sa thread nga tinuod nga natunga ang mga gituohan sa mga netizen kabahin sa isyu ni Jude.