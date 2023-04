Janice de Belen may hugot post ukol sa ‘karma’, may pinatatamaan nga ba?

SA kalagitnaan ng marital problem ng aktor na si John Estrada at ng beauty queen na si Priscilla Meirelles, tila may pa-cryptic post naman si Janice de Belen.

Ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram story ang tila Hugot patungkol sa “karma”.

“Karma: No need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves and if you are lucky it will let you watch,” ayon sa quote na ibinahagi ni Janice.

Bagamat walang sinabi ay marami sa mga netizens ang nag-uugnay sa naturang post ng aktres sa problemang pinagdaraanan ngayon ni John sa kanyang asawa.

Matatandaang mainit na pinag-uusapan ang tila “panloloko” ng aktor sa asawang beauty queen kung saan nadamay na nga rin sa isyu si Janice.

Chika ng mga netizens, may mga bagay talaga na hindi nagbabago gaya ng pagiging lapitin ng babae ng aktor.

Bukod sa IG story ay may nakaraang post rin ang aktres ukol sa free taste.

“LAHAT NG FREE TASTE SA GROCERY D KO PINAPALAMPAS! PAKINABANGAN PA KAYA AKO LATER????” saad ni Janice sa caption kalakip ang larawan ng mga pinag-inumang baso na nasa cart.

Umani naman ito ng samu’t saring komento mula sa mga netizens.

“[You’re] such a lucky and blessed person Miss Janice. After getting rid one terrible thing, you were gifted with several wonderful kids. Stay happy,” comment ng isang netizen.

Sey naman ng isa, “In other words, for me, walang lalim ang pagkatao! Masyadong naaaliw sa mga mababaw. Tsk.. Hindi alam yung kailangan i-prioritize at yung pwede makasira sa kanya later on. (Kaya wala ng pakinabang kasi kasi wala nang papatol pag nalaman yung totoong kulay.

Si Janice ay ang dating asawa ni John. Ikinasal sila noong 1992 at nagkaroon ng apat na anak na sina Inah, Moira, Kaila, at Yuan.

Taong 2001 nang maghiwalay sila at tuluyang na-annul ang kanilang kasal noong 2004. 2011 naman nang magpakasal si John sa beauty queen na si Priscilla.

