2 hugot ni Carmina tungkol sa isyu ng ‘tiwala’ at mga ‘kontrabida na pa-victim’ may pinatatamaan ba?

MAY pinatatamaan nga ba ang Kapuso actress at TV host na si Carmina Villarroel sa mga makahulugang “hugot post” niya sa social media?

Maraming netizens ang na-curious sa dalawang magkasunod na cryptic message ng asawa ni Zoren Legaspi na ibinahagi niya sa kanyang mga Instagram followers.

May kaugnayan sa usaping “trust” at “villains” (kontrabida) ang ipinost na quote cards ni Carmina kaya naman iniisip ngayon ng kanyang mga fans at socmed followers ay meron siyang pinagdaraanan.

Bihira raw kasing mag-share sa socmed si Carmina ng nga ganitong cryptic message kaya naman naging palaisipan ito sa mga netizens. True nga kaya na may pinatututsadahan ang aktres sa kanyang mga post?

Makikita sa unang quote card na ipinost ni Mina sa kanyang IG Stories ang mga katagang, “The villain plays the victim so well.”

Kasunod nito, isa pang quote card ang ibinahagi niya na may konek naman sa isyu ng pagtitiwala.

“Don’t trust everything. You see. Even salt looks like sugar,” ang nakasulat dito.

Kung matatandaan, naging usap-usapan din ang pabirong pagkumpronta ni Carmina sa Kapuso sexy actress na si Lianne Valentin, patungkol sa tunay na ugnayan nila ni Zoren.

“Totoo bang nagkaroon kayo ng relasyon ni Zoren… sa show, hindi pa ako tapos,” ang tanong ni Carmina kay Lianne sa isang episode ng “Sarap Di Ba?” na ang tinutukoy ay ang seryeng “Apoy Sa Langit”.

Halatang na-shock si Lianne sa question ni Carmina. Pero ang sagot niya oo raw, kung ang pag-uusapan ay ang mga karakter nila ni Zoren sa serye.

So, ano nga kaya ang ibig sabihin ng mga hugot quotes ni Mina? Comment lang kayo sa balitang ito mga ka-BANDERA!

