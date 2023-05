True ba, Pia Wurtzbach, Jeremy Jauncey 3 lang ang inimbitang bisita sa kanilang beach wedding, anyare?!

TOTOO nga kaya ang chika na super intimate talaga ang naganap na beach wedding nina Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey noong March 24?

Last March pa ikinasal ang dalawa sa isang sosyal na resort na matatagpuan sa North Island of Seychelles, at balitang wala pa sa limang katao ang naging bisita nila.

Balitang tatlo lamang ang nakasaksi sa pag-iisang dibdib nina Pia at Jeremy base na rin sa mga nabasa naming comments sa Instagram post ng TV host-actress at dating beauty queen.

Ayon kay 2015 Miss Universe, nakasama nila ni Jeremy sa kanilang wedding ang mga kaibigan nilang sina Michael Gray at Georgia Ma.

Pinasalamatan ni Pia si Michael na nagsilbing videographer sa kanilang wedding, “Beyond grateful for this time! Thank you for shooting our wedding video & capturing all the moments.”

Nag-post din sina Michael at Georgia sa kanilang Instagram accounts para batiin sina Pia at Jeremy sa kanilang kasal.

Nagpapasalamat sila sa bagong kasal dahil sa pag-imbita sa kanila para maging saksi sa napakaespesyal na araw sa kanilang buhay bilang magkarelasyon.

Ibinahagi rin ni Michael ang wedding video na ginawa niya para kina Pia at Jeremy sa kanyang IG Stories, na nauna nang ipinost ng aktres sa kanyang Instagram account. Nag-share rin ang videographer sa socmed ng kanilang group photo.

“In March, I had the honour of filming my good friends @jeremyjauncey and @piawurtzbach get married in the Seychelles. Congratulations guys!” ang caption ni Michael sa kanyang post.

Sabi naman ni Georgia sa caption ng ipinost niyang mga photos sa Instagram Stories, “Such a wonderful experience to be here to capture this special moment (white heart emoji).”

Isa pa sa naka-witness sa intimate wedding nina Pia at Jeremy ay ang events photographer na si Nelwin Uy mula sa Team Pat Dy.

Mensahe niya sa bride and groom, “All love (heart emoji) @piawurtzbach and @jeremyjauncey.”

Samantala, nag-post uli ng ilang litrato ang Kapamilya star sa IG ng mga bagong photos nila nila ng kanyang asawa.

“Our wedding week on the island —with Brutus and endless sunsets as our witnesses @jeremyjauncey,” ang sabi ni Pia sa caption.

Sa isang panayam nabanggit ni Pia na pangarap niya talaga ang isang private wedding, “I know for sure that I want. People are gonna be surprised if they find out that what I want is a really intimate, simple wedding.

“I feel like I come to a lot of events like this where you have like a whole team with you. But I want the exact opposite for that day. I want it so simple, so intimate,” aniya pa.

