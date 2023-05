Luis Manzano muling nakapiling ang pamilya matapos magpositibo sa COVID-19

FINALLY ay muli nang nakapiling ng TV host-actor na si Luis Manzano ang kanyang mag-ina na sina Jessy Mendiola at Baby Peanut.

Pansamantala muna kasing humiwalay ang anak nina Vilma Santos at Edu Manzano sa kanyang mag-ina matapos itong magpositibo sa COVID-19.

Matapos nga ang halos dalawang linggo ay muli na niyang nakasama ang dalawa at ibinandera nga ni Luis sa kanyang Instagram page ang isang video ng kanyang pakikipag-bonding sa anak.

“I missed you Peanut and Mama,” saad niya sa kanyang caption.

Makikita naman sa video na nakikipaglaro si Luis kay Baby Peanut habang sinasabihan niya ito ng “I love you”.

Mukha namang miss na miss nga ni Baby Peanut ang kanyang dada dahil pilit nitong inaabot ang mukha ng TV host.

“You know what, Papa doesn’t like anyone touching his face. That’s Papa’s pet peeve when someone touches Papa’s face. But it’s okay that you do it,” malambing na sabi ni Luis.

Maririnig naman sa background ang pagtawa ni Jessy na tila natutuwa habang pinapanood ang kanyang mag-ina.

Makikita naman sa mga comments na talagang naaliw sila sa video nina Luis at Baby Peanut.

“Her hair is so thick na!” saad ng kanyang amang si Edu Manzano.

Comment naman ng isa, “Aaaaw, she wants to talk to Papa but she couldn’t. Antayin mo makapagsalita yan Luis, kaw ang mauubusan ng words.”

“Love you both so much,” sey ni Jessy Mendiola.

Hirit naman ng isa, “This is like one of the best baby videos! Parang when it comes to you luis everytime na naririnig nya voice mo at nakikita ka nya lage sya naka focus sayo tpos always smiling! It shows she loves you so much.”

May bagong YouTubr vlog rin ang TV host kung saan siya ang naging abala sa pag-aalaga kay Baby Rosie buong araw.

