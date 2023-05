Chesca Garcia ayaw pang bumalik sa showbiz: ‘My kids are so small, parang I still want to be with my children…’

HINDI pa rin ready na sumabak ulit sa showbiz industry ang aktres na si Chesca Garcia.

‘Yan ang deretsahang inamin mismo ni Chesca matapos siyang tanungin ng entertainment press sa gitna ng isang event na kung saan ipinakilala ang Team Kramer bilang bagong celebrity ambassadors ng isang home retail store.

Paliwanag ng aktres, hindi pa niya kayang iwan ang kanyang mga anak, lalo na’t isa siyang hands-on mommy.

Kung maaalala, limang taon na ang nakakaraan nang huling nasilayan sa telebisyon si Chesca.

“Right now kasi my kids are so small,” sey niya.

Saad pa niya, “Parang I still want to be there, I still want to raise them. Nag-eenjoy ako na napapanood ko silang lumalaki.”

Nakwento rin ng aktres na priority niya ngayon talaga ang kanyang pamilya kaya madalas siyang tumanggi sa mga proyektong ino-offer sa kanya.

“May mga offers to do soap operas before the pandemic pero hindi talaga kaya ng schedule,” chika niya.

Ani pa niya, “And at the same time, hindi ko rin kayang i-accept kasi nga of my children.”

Nilinaw naman ni Chesca na nais pa rin niyang magbalik sa showbiz, pero kapag malaki na ang kanyang mga anak.

Sambit ng aktres, “Siguro pag malaki-laki na sila nang konti. E, may schooling pa these two [Scarlett and Gavin]. Pag malaki-laki sila siguro I want to go back.”

Tulad ng sinabi ng aktres, hindi rin daw handa ang mister nito na si Doug Kramer na bumalik sa pag-arte ang kanyang misis.

Sey ni Doug, “Hindi muna. I like to see her everyday. Hindi pa ako nagsasawa sa face niya.”

“And we’re really great partners in raising our children and managing our household. So, right now there’s no need to do it,” dagdag niya.

Aniya pa, “I’m sure it will be a pleasant surprise for the kids to see their mom acting again.”

