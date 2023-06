Ellen Adarna duna unta’y ipabarang nga tawo nga nipasakit niya: ‘Talagang mamamatay siya pero na-realize ko ‘di siya worth it’

Hala! Kahibawo ba mo nga ang kanhi sexy star nga si Ellen Adarna dunay usa ka tawo nga gustong patyon sa paagi sa pagpabarang.

Yes, yes, yes mga ka-Marites! Mao ni ang way pagduha-duha nga pagangkon sa misis ni Derek Ramsay sa dihang miusab siya og apil sa usa ka Q&A session sa usa ka Instagram account.

Matud pa ni Ellen, nga sa kagrabe sa sakit nga iyang nabati ug sa dakong kalagot sa maong tawo nga wa niya panganli, nakahunahuna siya nga ipabarang kini.

Usa sa mga netizen ang nangutana niya kung, “Kasuway naka dzai na ikaw mismo ang nagpa-spell?” Kun i translate sa Tagalog ay, “Naka-try ka na bang ikaw mismo yung nagpakulam?”

Gitubag pod kini sa aktres ug celebrity nga mama nga: “Spell? Oo, Day! Pero not spell to fall in love, spell na mamamatay talaga siya. I was that close.”

Pero ang mamarang usa pa niya buhaton kini, nangutana og makadaghan niya (ni Ellen) kung maagwanta ba niya ang pagda ug pagatubang sa tibuok kinabuhi niya ang paghasol unya sa iyang konsensya.

“But the guy na gagawa na sana ng kulam, asked me if I can live with it my whole life …

“If this person is worth the guilt I would be carrying if talagang ipapapatay ko siya, doon ko na-realize di siya worth it.

“So di ko na lang itinuloy and I don’t think I would ever think of doing such again,” mao ni pagpatin-aw ni Ellen sa iyang gibuhat.

Wa hinuoy gisulti nga pangan ang asawa ni Derek kung kinsa ning mamamarang nga iyang gihisgotan ug kung kinsa ning tawhana nga hapit niya ipabarang.

Suwayi kuno ninyog pangita ug i-research kung kinsa ni sila ang mga nakakontra ni Ellen kaniadto, basin usa nila ang hapit gyod unta mamatay sa barang.

