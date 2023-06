Mark Leviste pinakilig ang fans matapos sabihan si Kris Aquino ng ‘Ti amo’: ‘Sana pang-forever na!’

PINAKILIG nang bonggang-bongga ni Batangas Vice-Governor Mark Leviste ang mga netizens sa simple ngunit punumpuno ng pagmamahal na mensahe niya para kay Kris Aquino.

Lantaran na nga ang relasyon at pagmamahalan ng public servant at ng Queen of All Media at maraming fans ang nagsasabing nagiging bagay na ang dalawa habang tumatagal.

Pinusuan at umani ng sandamakmak na likes ang Instagram post ni Mark kung saan makikita ang mga litrato nila ng kanyang anak na si Arielle Leviste na kuha sa iba’t ibang tourist destinations sa Europe.

Ayon kay Mark, ito raw ang Father’s Day celebration nila ng anak at nagpapasalamat siya kay Kris dahil mas naging extra special pa raw ang kanilang pagbabakasyon sa Europe dahil sa kanyang suporta.

“It was awesome traveling with you as always @arielleleviste – you’re the best! Thanks for being patient with me and cooperative with our group – each moment we shared was such a joy, and I already look forward to our next adventure together,” simulang pagbabahagi ni Mark sa caption na inilagay niya sa kanyang IG post.

Kasunod nito, nagpasalamat nga siya kay Kris, “Likewise, ‘merci mon amour’ @krisaquino for making our trip extra special! ‘Wir danke ihnen’ from the bottom of our hearts for the wonderful treat!

“This trip was absolutely amazing because of you. Ti amo (I love you),” aniya pa.

Bumuhos ang napakaraming comments mula sa netizens nang mabasa nila ang “love letter” ni Mark kay Kris. Of course, kilig na kilig naman ang kanilang mga kaibigan at supporters.

“Nakakakilig kahit matanda na ako, Kris is my idol ever since… sana forever na ‘yan, praying for your fast recovery, Kris.”

“WOW..’Ti Amo’ sobrang kilig na talaga… advance happy father’s day sir Mark Leviste!”

“Mas gusto ko si @markleviste para kay Kris may kilig din.”

“Ti amo, I usaally say it when we are gF and BF’s ng husband ko now.”

“Ang sarap po basahin ng caption Sir @markleviste ang sweet mo po. #kiligmuch #MarKris.”

Sa isang panayam, natanong si Mark kung kumusta na ngayon ang kanyang gifriend, “Kris is currently resting right now. She is on immunosupresant medicines which is chemotherapy medication but in much smaller dose as compared to cancer patients.

“Honestly it’s challenging and difficult but of course your thoughts, prayers and love from those follow her a lot, alam ko napakaraming nagmamahal at sumusubaybay sa ating queen,” ang pahayag ng vice-governor.

Pagpapatuloy pa niya, “I know she can heal and get well the soonest possible time. I am here right now in Los Angeles taking care of her, keep her company while her son Bimby is back home in Manila.”

Sa tanong kung kumusta naman ngayon ang lagay ng kanyang puso, “A happy vice governor, makes a happy province, ‘di ba? Kailangan mayroon tayong pinaghuhugutan ng inspirasyon at ligaya.”

Dagdag pa niya, “Hindi lang happy, full of love, love, love!”

