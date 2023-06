Gigi de Lana sunud-sunod ang naranasang kamalasan…naaksidente na, na-scam pa: ‘Grabe kayo, di na kayo naawa’

INAALAT ang mang-aawit na si Gigi de Lana dahil sunud-sunod ang hindi magagandang pangyayari sa kanya ngayon.

Kamakailan lang ay naaksidente si Gigi kasama ang bandmates niya sa GG Vibes habang papuntang Norte para sa isang pagtatanghal mula sa Quezon Province.

Kahit may mga galos at masama ang pakiramdam ay itinuloy nito ang show pero hindi na nagawang tapusin ni Gigi ang kanta dahil nahilo na siya kaya’t inihinto ang show.

Nagpaalam sandali si Gigi na magpapahinga siya ng dalawang buwan pero hindi nangyari dahil kailangan pa rin niyang gumawa ng paraan para kumita para matustusan ang medical bills ng mama niyang may stage 4 cancer.

View this post on Instagram A post shared by 𝐆𝐈𝐆𝐈 (@gigidelanaofficial)

At heto na nga, kagabi ay ipinost ni Gigi ang mga larawang namamaga ang braso niya dahil muli siyang naaksidente at inaming na-scam pa.

Ang caption ng dalaga, “Please be kind. Simula ng naaksidente kami from car accident. ang dami na nang scam sakin.

“Ninakawan ako sa BDO kinuha lahat ng laman. Na pang medical bills sana ‘yun ni mama. Kaso wala kayo awa. Sinabihan pa ako sa phone call ng ‘get well soon po kay ma’am gigi’.

“Tapos after nu’n ninakawan na ako ng tuloy-tuloy hanggang sa maubos laman. Grabe kayo. Di na kayo naawa. Please wag kayo mang scam or magnakaw.

Baka Bet Mo: Gerald may payo kay Gigi: Ako ang coach mo

“Nga pala ito itsura ko nu’ng after a few days maaksidente. Sa mga hindi alam na ganito kalala and hinusgahan ako na nag inarte ako. Please be kinder. Love you all still. Please let us be kinder sa isat isa,” mensahe ni Gigi.

Matindi ang pinagdaraanan ngayon ni Gigi kaya naisip niya na pati mga damit niyang nagamit at hindi pa ay pinabi-bid niya para sa gastusin ng ina tapos kung anu-ano pang sinasabi ng mga netizens.

Kung may mga humusga sa mang-aawit ay marami rin ang nagmamahal at nagpaparamdam ng suporta at pagbibigay ng panalangin sa kanya.

Tulad ng mga nabasa naming komento mula sa Facebook account niya.

View this post on Instagram A post shared by 𝐆𝐈𝐆𝐈 (@gigidelanaofficial)