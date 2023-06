Liza Soberano, Enrique Gil nakit-an nga gakuyog sa usa ka party, ilang mga fans nagsadya!

Sobra ang kalipay nga gibati karon sa mga LizQuen fans ug supporters human makita nga gakuyog sila si Liza Soberano ug Enrique Gil sa usa ka party.

Viral karon sa social media ang mga hulagway sa duha diin makita sila nga gatagapad sa ilang gi tambungan nga panagtigum kauban ang ilang mga higala.

Ang giingon nga engagement party nga gi tambungan nila ni Liza ug Enrique nahitabo sa milabay nga weekend.

Ang ilang mga hulagway makita sa Instagram fanpage sa duha nga Forever_LizQuen24 nga may caption “Finally for a long timeLizQuen in one frame again.”

Tungod niini grabe ang kalipay nga gibati karon sa ilang mga fans kay ang maong mga hulagway nagpamatuod nga dili tinuod ang mga balita nga ga nag buwag na sila si Liza ug Enrique human ang pipila ka tuig nila nga panag-uban.

Kun mahinumduman, daghan na sa mga netizens ang nangutana kun kumusta na ang relasyon sa duha tungod kay tagsa na lang sila makita nga nag uban human maka desisyon si Liza nga mo focus sa iyang international career.

Gi deny usab ni Enrique ang balita sa ilang panagbuwag sa iyang interview kang MJ Felipe human ang iyang contract signing sa ABS-CBN.

“We’re good, we’re good. She’s [Liza] just really busy with her stuff there. I am going to be visiting her maybe when my schedule clears up. I think she’s coming back here. But yeah, we’re good,” matud ni Enrique.

Bisan pa man niini, gikataho sa kanhi talent manager ni Liza nga si Ogie Diaz ang balita nga gikan sa usa ka source nga ga buwag na gyud kuno ang duha.

“Hindi ko alam kung pareho nilang gusto iyon, pero ang nakarating sa atin ay choice ni Liza na tutukan muna ang kanyang career programming… Kaya wala na raw (sila),” matud ni Ogie.

Dugang niya, “Hindi natin alam kung ano iyong rason ng kanilang split up. Pero wala pa namang announcement, so iyon ang ating aabangan.”

Sa pagkakaron wala pay gipawagas nga statement sila si Liza ug Enrique mahitungod sa moaong report apan kun ang mga nanggawas nga hulagway ang basihan, murag okay ra ang relasyon sa duha.

