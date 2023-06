Ricci Rivero gitubag ang pangutana kun duna ba siyay ‘uyab nga bayot’; dili tinood nga nangulitaw siya ni Konsehal Leren Bautista

Hugtanon nga gihimakak sa aktor ug basketball player nga si Ricci Rivero ang mga hungihong nga duna siyay uyab nga bayot nga mao kuno ang hinungdan sa ilang panagbuwag ni Andrea Brillantes.

Kuyog niini, gi klaro usab niya ang mga chicka nga may relasyon sila sa beauty queen ug Los Baños councilor nga si Leren Bautista.

Gitubag ni Ricci kining mga init nga intriga sa iyang interview sa “Fast Talk with Boy Abunda” niadtong Lunes, Hunyo 26, apil na usab ang issue sa ilang panagbuwag ni Andrea.

Gipangutana siya ni Tito Boy, “Nanliligaw ka ba kay Councilor Leren Bautista? May relasyon ka ba kay Councilor Leren Bautista?”

“Wala po,” ang tubag sa bantan-on nga basketbolista.

Human niini, nangutana usab ang award-winning TV host mahitungod sa dugay nang tsismis nga aduna kini uyab nga bayot nga mao kuno ang hinungdan sa grabe nilang away sa iyang kanhi hinigugma nga si Andrea.

“Puntahan natin itong mga usap-usapan pero this is not the first time na mayroon kang gay boyfriend, matagal na ito, what will you say to this?” gipangutana siya ni Tito Boy.

Ni tubag si Ricci, nga suod niya ang ubang miyembro sa LGBTQIA+ community ug daghan siyag mga higala nga bayot pero wala kini moabot sa iyang pagpakigrelasyon og bayot.

“Tito Boy sobrang laki po kasi ng respeto ko sa LGBTQ+ community, sobrang napapaligiran po ako ng part ng community na ‘yan kasi simula po noon nu’ng napasok din po ako sa showbiz industry.”

“Even sa basketball naman marami po talaga akong nilu-look up in a way na ‘yung personality nila, the way the carry themselves na alam ko po mataas ‘yung respeto namin sa isa’t isa sa kanilang lahat na hindi naman po aabot sa romantic relationship,” matud niya.

Nanguta pa si Tito Boy, “And you’re straight?”

“Opo,” ang dali nga tubag sa basketball player.

Hangtud karon wala maningog sila si Ricci ug Andrea aron isaysay kun unsa gyud ang tinuod nga rason sa ilang panagbuwag, apan mi angkon si Ricci nga siya ang sad-an kun nganong naguba ang ilang relasyon.

