Ricci na-hurt nang madamay ang magulang sa breakup nila ni Andrea: ‘Pero ang pinakamasakit, lahat ito nangyari pero ‘di naman ako nag-cheat’

NANINDIGAN ang basketball player na si Ricci Rivero na hindi siya nag-cheat habang karelasyon ang ex-girlfriend niyang si Andrea Brillantes.

Napakasakit daw para sa binata na maakusahang manloloko at manggagamit ng mga tao pero mas pinipili niyang huwag nang patulan ang mga malilisyosong akusasyon laban sa kanya.

Ayon kay Ricci, okay lang daw na pagsalitaan siya ng masasama ng mga bashers pero sana’y huwag na lang idamay ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan.

Sa part 2 ng interview ng “Fast Talk with Boy Abunda” kay Ricci na ipinalabas kahapon, naibahagi niya ang insidente nang magpunta sa mall ang kanyang mga magulang.

Nausisa ni Tito Boy kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga parents sa kinasasangkutan niyang kontrobersya matapos nga silang maghiwalay ni Andrea.

“I go to that story, nasa mall ang iyong parents, may lumapit at sinabing ‘ang anak ninyo ay cheater’. How did you react? How did your parents react?” ang diretsong tanong ni Tito Boy.

Sagot ni Ricci, “Ako Tito Boy, personally ‘yung pagkakilala ko sa parents ko hindi naman ‘yan basta rin magri-react, malamang titingin lang ‘yan, hahayaan na lang. Ipagdarasal na lang.

“Kasi ‘yun din ‘yung tina-try nilang i-instill sa amin. Kasi may pina-practice kami na you pause ‘yung first impulse kasi mahirap siyang pigilan eh, ‘di ba, lalo ‘yung mga first emotion.

“So ako, hindi na nila nakuwento nang buo sa akin pero ‘yung nai-imagine ko ‘yung practice namin na hindi sila magagalit, titingin sila siguro, tapos tatalikod.

“Alam kong masakit para sa kanila kasi sobrang naging strict sila sa amin eh, and du’n nga ‘yung para sa akin sobrang proud ako kasi alam ko tinuruan nila kami (nang tama).

“Pinalaki nila kami na marunong makisama sa tao nang maayos, and alam ko kung kailan akuin ‘yung pagkakamali at itama ‘yung dapat,” paliwanag ni Ricci.

At dahil nga apektado na rin ang kanyang pamilya sa mga naglalabasang isyu ay nagdesisyon na siyang lumantad sa publiko at magsalita.

“Gusto kong i-honor yung usapan namin na hindi ako magsasalita pero para sa akin, kailangan ko na din siguro kayong protektahan. Kailangan ko nang magsalita for all of us kasi lumalaki na yun ang dami nang nadadamay.

“Kahit yung mga walang kasalanan nadadamay na. So sana naman yung mga ganitong issues, especially if you guys don’t know the whole story ‘di ba, especially both sides.

“Okay, sige, kung gusto niyo talagang idamay yung mga nandu’n, go, kasi wala naman tayong magagawa sa society natin ngayon, Tito Boy, eh, pero ‘wag na lang yung mga labas du’n sa issue,” dagdag pa ni Ricci.

Pag-amin pa niya, “Ang pinakamasakit dito Tito Boy, lahat ito nangyayari pero di naman ako nag-cheat, eh.”

