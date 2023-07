Maureen Wroblewitz ibinandera na ang bagong BF, netizens nawindang: ‘Bakit kamukha ni JK!’

TINAPOS na ng Miss Universe Philippines 2021 candidate at Star Magic artist na si Maureen Wroblewitz ang palaisipan ng maraming netizens kaugnay sa bagong nagpapatibok ng kanyang puso.

Dahil sa kanyang latest Instagram post ay ni-reveal na niya kung sino ito!

Siya ay walang iba kundi ang modelo na si Noah Steinbuch na may lahing Pinoy at nakabase sa Los Angeles, California.

So tama nga ang hinala ng ilang Marites noong ibinandera ni Maureen ang tila pa-soft launch nilang dalawa.

Sa naturang IG post, ibinahagi ng model ang ilang special moments ng kanyang birthday month at kabilang nga riyan ang sweet pictures nila ni Noah.

Sa listahan ng caption pa niya ay tila pang number nine ang bagong dyowa at mababasa ang katagang, “dinner date” with heart emoji.

Tila nawindang naman ang ilang netizens dahil ayon sa kanila ay may pagkakahawig si Noah sa dating boyfriend ni Maureen na si JK Labajo.

Narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section:

“Is it just me?? May pagkakahawig ‘yung bf ni Mau kay JK [crying face emoji].”

“Kamukha ni Juan Karlos ‘yung boy hahahhaa”

“Bakit kamukha ni JK [emojis].”

Kung maaalala, noong nakaraang buwan lamang nang ipinost ni Maureen ang kanyang mystery lover na kung saan ay binati niya ito sa kanyang kaarawan.

Sey pa nga niya, “Happy birthday to the one that makes me feel like i’m the luckiest girl in the world.”

Matatandaang marami ang nalungkot matapos ibalita nina Maureen at JK ang kanilang break up noong June 2022.

