Gerald gusto nga magpakadatu una sa dili pa niya pakasalan si Julia: “Sigurista ako, e… praktikal lang’

Nanghinaot ang Kapamilya actor nga si Gerald Anderson nga si Julia Barretto na ang babaye nga alang kaniya.

Giklaro gyud sa ulitaw nga si Julia na ang “the right one” para kaniya ug nahisgutan na pud kuno nila ang bahin sa ilang kaugma-on labi na kay sobra sa duha ka tuig na sila sa ilang relasyon.

Apan hugtanon niya na gihimakak nga engaged na sila ni Julia ug “married” na ang ilang status atol sa interview ni kanhi Manila City Mayor Isko Moreno nga matan-aw sa iyang vlog nga “Iskovery Night” season 2.

“Lagi akong natatanong nang ganyan,” ang tubag ni Gerald sa pangutana ni Yorme. Misaad siya nga dili nila itago sa publiko kun ugaling man magpakasal na sila ni Julia.

Mi hirit pa si Isko, “So, for now, for the record, you’re not married?”

“No, no, no,” ang tubag ni Gerald.

Nangutana usab si Isko kun aduna ba siyay plano nga magpakasal, “Of course, of course. In the coming years, pero medyo parang… sigurista ako eh, gusto ko parang nandoon na… gusto ko relax, medyo relax tayo, hindi na kailangang laging nagpupuyat sa trabaho.”

Ang buot ipasabot sa Kapamilya hunk actor nga gusto una niya makasiguro nga financially stable na siya una niya i-level up ang ilang relasyon ni Julia, apil na ang ilang pagpakasal.

Dugang pa niya nga wala siya mo tuo sa gisulti sa kadaghanan nga, “Basta mahal ninyo ang isa’t isa, puwede nang magpakasal.”

Mi uyon si Yorme sa gisulti ni Gerald og mi dugang pa kini nga, “Hindi ‘yan nakakabayad ng kuryente ha!”

“Exactly! Praktikal lang,” tubag ni Gerald.

Sa laing bahin, wala kaayoy mga issue nga naagi-an ang duruha sa pila ka tuig nila nga panagkuyog ni Julia isip manag-uyab.

“Doon mo talaga malalaman na masaya ka talaga, kasi hindi mo na binibilang eh (tagal ng pagsasama),” matud ni Gerald.

Apil sa mga qualities ni Julia nga nagustohan sa actor mao ang pagka simple ug confident niini.

“Maganda siya pero hindi mo maramdaman na… napakasimple. Napakasimple lang.

“Magaang kasama. Very supportive sa ibang kalokohan ko like, you know, magpapraktis ako ng basketball 4 hours a day… hindi nanunumbat… walang ganu’n eh,” dugang ni Gerald.

