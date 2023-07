Janella may karapatang ma-bad trip matapos maetsapwera sa 2023 Star Magic Catalogue; Direk Lauren Dyogi handang mag-sorry

MAY valid reason naman pala kung bakit hindi napasama ang aktres na si Janella Salvador sa cover ng 2023 Star Magic Catalogue.

Handa naman daw na humingi ng dispensa si Direk Laurenti Dyogi, head ng Star Magic at head ng ABS-CBN TV Production, sa aktres hinggil sa hindi maiiwasang pangyayari.

Ramdam daw na may tampo si Janella dahil sa cryptic Twitter post niyang, “Ah k. Noted (star at magic wand emojis).”

Isa ito sa maiinit na topic nina Ogie Diaz at Mama Loi kasama si Ate Mrena sa kanilang “Showbiz Update” online show na napapanood sa YouTube.

“Sari-saring komento ang mga lumalabas kasi nga kung matatandaan natin noong July 6 ay inilunsad ng Star Magic ang kanilang latest catalogue tampok ‘yung mga talents nila wala sa front page si Janella,” bungad ni Ogie.

At isa-isang binanggit ng talent manager at vlogger kung sinu-sino ang mga nasa front page ng catalogue.

“Nandoon sina Daniel (Padilla), Kathryn (Bernardo), si Joshua (Garcia), Gerald Anderson, si Kim Chiu, si Zanjoe Marudo, si Arjo Atayde, si Angelica Panganiban, Enchong Dee, Shaina Magdayao, John Arcilla at si Jane de Leon,” sabi nito.

Binasa rin niya ang komento sa online site ng Kapamilya Kingdom. Nagtataka ang netizens na hindi naman daw A-lister si Jane kahit pa bumida ito sa “Darna”.

“Mas mainam daw sana kung inilagay si Jane sa collage ng New Gen Artists dahil nagsisimula pa lang at may ibang Star Magic artists ang wala sa front page tulad nina Erich Gonzales, Jolina Magdangal, at Dimples Romana.

“Kaya hindi maiwasang may mga pumanig kay Janella at maglabas ng kani-kanilang mga sentimyento. Sinasabi pa na Janella raw is one of the most loyal SM artists,” say ni Ogie.

Nabanggit pa na isang dekada na si Janella sa nasabing talent agency ng Kapamilya network kaya sana raw ay binigyan siya ng halaga.

“Deserve ni Janella na dapat nandoon siya sa cover?” tanong ni Mama Loi.

“Oo, the fact na hindi iniwan ni Janella ang Star Magic. Malaking bagay ‘yun at malaking puntos ‘yun para makalimutan si Janella.

“And to be fair kinuha namin ang panig ni direk Lauren Dyogi. Si direk Lauren kasi ang pumalit kay Mr. M (Johnny Manahan).

“So, siguro at this point (July 11) nakausap na ni direk Lauren si Janella kasi sinabi sa akin ni direk nu’ng July 8 ng 5:49 p.m., e, hindi pa raw niya nakakausap si Janella.

“At hihingi na lang daw siya ng dispensa kay Janella kasi nga sabi ni direk Lauren kasi last minute may nabago sa lay-out (catalogue) at kailangang magdagdag ng pahina. Medyo marami rin naman daw sila na hindi naisama.

“Anyway, sana tanggapin ni Janella ang paghingi ng dispensa ng Star Magic. Maliit na bagay iyon, pero sa mga stars (artista) kasi medyo partikular sila sa ganyan kasi pag wala ka ro’n Loi, iba tingin sa sa ’yo ng mga tao,” esplika ni Ogie.

Hirit ni Mama Loi, “Parang hindi ka belong?”

Sabay sabi ni Ogie, “I should know siyempre manager ako at ipaglalaban ko ang talent ko bakit wala diyan.”

Tanong pa ni Mama Loi, “Oo nga pala ‘Nay paano kung ikaw ang manager ni Janella?”

“Ipaglalaban ko! Pag wala ayan magtatampo ako, di ba? Siyempre ipo-post ko. Ako kasi nakikisimpatiya kay Janella valid naman ‘yang tampo-tampo,” pananaw ni Ogie.

Bukas ang BANDERA sa panig ni Janella tungkol dito.