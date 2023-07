Alden Richards miangkon nga mi daku ang ulo tungod sa iyang ka sikat, dili pa kuno keri ang kumportableng kinabuhi

Miangkon ang Kapuso hunk nga si Alden Richards nga miabot sa punto nga nahimo siyang hambogero sa dihang nagsugod na ang iyang ka sikat.

Ang maong rebelasyon gihimo sa aktor sa iyang interview sa King of Talk nga si Boy Abunda sa programang “Fast Talk.”

Gipangutana siya ni Tito Boy, “Let’s talk about fame, hindi ka ba yumabang?”

Abtik nga mitubag si Alden, “I would be a hypocrite Tito Boy if I’ve said no.”

“At one point of course, lahat po tayo nae-experience ‘yan. Siguro po during the first part of my career,” matud niya.

Naguta pag usab ang TV host, “Paano mo tinapik ang sarili mo na, ‘Hey! This is not permanent’.”

Matud ni Alden, naka amgo siya nga sayop ang iyang nahimong batasan sa dihang naapektohan na niini ang mga taw nga suod niya.

Gisaysay sa aktor, “‘Nung na-realize ko po ‘yun Tito Boy, pati ‘yung malalapit sakin ay naaapektuhan na.”

“Parang these people, sila dapat ‘yung huling magrereklamo sayo. And then parang it hit me na baka nga ganun nga,” dugang pa niya.

Nangutana pud si Tito Boy kabahin sa iyang katigayonan ug kun mahimo na ba siya nga magpuyo og kumportableng kinabuhi kun ugaling man mawala na siya sa showbiz.

Mitug-an si Alden nga dili pa tungod kay dakung bahin sa iyang kinitaan ang gikan sa iyang pagka artista.

“No. Hindi po,” matud sa aktor.

Dugang niya, “There’s this wise man who once told me that, ‘Never kill the goose that lays the golden egg,’ and right now po that’s my career.”

“Huge chunk of my income still comes from my job as an actor, as an artist.”

Matud ni Alden, “Mahal ko po ang trabaho ko, hindi pa po nawawala ‘yung passion ko sa kanya [sa pag-arte].”

