Pamilya ni Rico Yan nagsalita na sa rebelasyon ni Sabrina M: ‘It is not only unfair but disrespectful’

NAKAUSAP ni Ogie Diaz si Ginang Teresita Castro-Yan, ina ng namayapang aktor na si Rico Yan sa pamamagitan ng kuya nitong si Bobby Yan tungkol sa rebelasyon ng dating sexy star na si Sabrina M.

Ito’y base na rin sa binasang mensahe ni Ogie sa “Showbiz Update” vlog nila ni Mama Loi kasama si Dyosa Pockoh na in-upload sa YouTube channel nila ngayong hapon.

“And we quote, ‘It has been 21 years since Rico passed on March 29, 2002. The pain of the family losing a son and a brother has been permanently etched into our being.’

“’The recent news swirling around Rico is very unfair. He is no longer around to give his comment, to either refute, or deny, or acknowledge the claims. It is not only unfair but disrespectful.’

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“’I ask everyone concerned to please STOP using Rico’s name for their own individual purposes. Please leave Rico and us in peace.’

“Sita Yan,

“Rico’s mother.”

“Anyway, bukas naman ang Ogie Diaz Showbiz Update kung mayroon pang gustong sabihin si Sabrina M or kung mayroon pa siyang gustong i-claim na nakalimutan niyang i-claim nu’ng siya’y nagpa-interview,” sabi pa.

Samantala, binalaan naman ni Atty. Ferdinand Topacio si Sabrina M na humingi na ng public apology sa pamilya ng namayapang aktor para iwas demanda at ang ibinigay na taning ay hanggang kahapon, Linggo.

Pero hindi ito ginawa ng dating sexy star bagkus ay nagsabi rin siyang magdedemanda rin at kasalukuyan nilang nirerebyu ang mga video na naglabasan tungkol sa kanya.

Hintayin na lang natin kung mauuwi nga sa demandahan ang isyung ito o magagawan pa ng paraan upang magkaayus-ayos ang mga taong involved para na rin sa katahimikan ng kaluluwa ni Rico Yan.

RELATED STORIES

Claudine Barretto’s camp demands public apology from Sabrina M, threatens to sue in three days

Sabrina M braces for legal battle amid threats of Claudine Barretto’s camp over romance with Rico Yan

Claudine Barretto thanks Sabrina M’s friend for clearing Rico Yan’s name, ‘telling the truth’