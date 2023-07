Lovelife hugot ni Andrea: ‘Kinaya kong lunukin ‘yung dapat ‘di ko na lulunukin…ganoon ko siya kamahal’

ANG pagbabakasyon ni Andrea Brillantes sa Spain ay malaki ang naitulong sa Kapamilya young actress para maka-get over sa pagiging brokenhearted.

Naichika ng dalaga kay Vice Ganda ang tungkol sa naging journey niya sa pagmu-move on matapos silang maghiwalay ng ex-boyfriend niyang basketball player na si Ricci Rivero.

Si Andrea Brillantes ang guest sa latest YouTube vlog ni Vice at doon nga siya nagkuwento kung paano niya nagawang maka-move on agad mula sa isang relationship breakup.

Pagbabahagi ng Kapamilya star, isa sa mga ginawa niya matapos mawasak ang puso ay ang pagta-travel ng solo sa Spain kung saan muli niyang in-enjoy ang pagiging single.

Aside from this, talagang kinarir rin ng dalaga ang pagkakaroon muli ng self-love para tuluyang makalimutan at maka-move on sa naranasang breakup.

“Isa po sa mga pangarap ko is maging mommy kasi galing po ako sa parang broken family, so paano ko ma-aadvice sa anak ko ‘yun kung hindi ko kayang gawin sa sarili ko?

“So kailangan ko munang gawin ‘to at mapakita ko na may self-value ako para magkaroon din ng self-value ‘yung anak ko at matuturo ko sa kanya ‘yung tama,” sabi ni Andrea kay Vice Ganda.

Pag-amin pa ng ex-dyowa ni Ricci, napakahirap talaga ang mag-move on mula sa masakit at toxic relationship pero kailangan lang daw magpakatatag at matutong mahalin muna ang sarili.

“Minsan, kung hirap ka talagang mag-move on, kailangan mo talagang isipin ‘yung mga bagay na ‘Talaga ba? Iiyakan ko ‘yung lalaking hindi nagpapa-laundry ng isang taon?’ Mga ganu’n,” paalala ni Andrea Brillantes.

Um-agree naman si Vice kay Andrea, “Kailangan mong isipin ‘yung mga nakaka-turn-off about him. Totoo ‘yun.”

“Nakakatulong po na parang, ‘Iniyakan ko ‘yung ganyan?’” sey naman ni Andrea.

Dagdag pa niya, “Mari-realize mo na hindi pala talaga siya special, ‘yung pagmamahal ko ‘yung nagpa-special doon sa tao.”

“Ang dami ko po kasi nang pinagdaanan sa life bakit ako mag-aano sa lalaki lang, there’s so much more to this life than just one boy.

“In love pa ‘ko nu’n pero parang may iba na eh, paano ko isisiksik sarili ko roon, saan na ako roon? Love na love ko pa siya, kinaya kong lunukin ‘yung dapat ‘di ko na lulunukin pero ganoon ko siya kamahal. Akala ko siya na pero kinailangan kong tanggapin na hindi,” sey pa ni Andrea.

