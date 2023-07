Bea Alonzo nag post og sweet birthday message alang kang Dominic Roque: I can’t wait to spend the rest of my life with you…

Human sa ilang engagement, mas gipakilig pa nila ni Bea Alonzo ug Domic Roque ang ilang mga followers sa social media.

Kini nahitabo sa kasaulogan sa ika 33 nga birthday sa aktor.

Pinaagi sa Instagram, nag post og mubo apan sweet kaayo nga message si Bea nga giapilan nii sa sweet kaayo nila nga hulagway kun diin gatinutukay silang duha nga adunay sunset view sa background nga kuha sa usa ka beach resort.

Matud ni Bea, dili na siya makahuwat aron makauban na niya si Dominic sa tibuok niyang kinabuhi.

“Love greeted me at the horizon with a heavenly smile [ red heart emoji],” iyang gisuwat sa iyang post.

Dugang pa sa aktres, “I can’t wait to spend the rest of my life with you. Happiest birthday to you, my love [red balloon emoji].”

Nitubag pud si Dom, “I love you my fiancé…[red heart emoji].”

Daghan sa mga netizens ang mi suwat sa ilang comments sa maong Instagram post og kadaghanan nila murag wala pa maka get over sa wedding proposal nga bag-o lang gibuhat ni Dom kang Bea.

Ania ang pipila sa mga komentaryo:

“Congratulations Bea and Dom [red heart emojis] I am truly truly happy for both of you…[purple heart emojis].”

“The greatest birthday gift for Dom is giving him your big YES to his marriage proposal. Wishing you & Dom forever happiness in your marriage journey. God bless you both! [folded hands emoji].”

“Happy birthday to your man, and Congratulations as you enter a new chapter in your lives [red heart emoji].”

Ni adto lang Hulyo 20 gibandera sa aktres sa social media ang gihimo nga wedding proposal ni Dom samtang naa siya sa taping sa Bataan.

Makita sa iyang gi post mga black and white pictures nga nakuratan ug mihilak si Bea una siya mi tubag og “yes” kang Dom.

Walay puas ang mga greetings nga ilang nadawat gikan sa ilang mga fans apil na pud sa ilang mga kauban nga celebrities.

Apil na niini sila si Vice Ganda, Heart Evangelista, Maja Salvador, Maine Mendoza, Catriona Gray, Aga Muhlach, Ivana Alawi, Jolina Magdangal, Judy Ann Santos, Anne Curtis, ug daghan pa.

Kun mahinumduman, niadtong 2021 gi angkon sa duha ang ilang tinuod nga relasyon.

Niadtong Marso, hapit sila magbuwag apan gipahinumduman ni Dom si Bea nga “worth fighting for” ang ilang panaghigugmaay.

