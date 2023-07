Awra Briguela hindi totoong tinanggal sa ‘Emojination’, hindi nakakasipot sa tapings

HINDI naman pala tinanggal si Awra Briguela sa programa nila ni Maja Salvador na “Emojination” na napapanood sa TV5 kundi siya pala mismo ang hindi nakakasipot sa tapings.

Nakakuwentuhan namin ang taga-production na responsible sa “Emojination” at sa pagkakaalam niya ay may mga episodes na hindi ito nakakapag-taping.

Sabi ng aming source, “May mga episodes na di siya (Awra) nakapag-taping pero done na kasi ang taping ng first 2 seasons eh. So, marami pa naman siyang nakabangko.”

Dagdag pa niya, “siguro around 10 episodes ang di siya nakapag-tape, so, si Miles Ocampo nag pinch-hit sa kanya.”

Alam naman ng lahat na may pinagdadaanan ngayon si Awra dahil sa pagkakasangkot nito sa gulo noong Hunyo 29 sa isang bar sa Poblacion, Makati City at nakulong ng ilang araw.

Pero ngayon ay pansamantalang nakalalaya ang aktres sa pamamagitan ng piyansa at kahit na nasa labas na siya ay hindi pa rin siya nagre-report sa tapings ng “Emojination” at bilin din sa aktres na babalik siya kapag tapos na ang kaso niya.

Sabi namin na sana ay makabalik si Awra sa season 3 ng “Emojination” since magkakaroon ng break ang programa pagkatapos ng season 2.

Sabi naman ng aming kausap, “I am praying that she can still be part of the show because malaki ang contribution niya sa program. But we will see.”

Ang “Emojination” ay line-produced ng APT Studios at Buco Channel. Sa kasalukuyan ay hindi pa kami masagot kung kasama pa nga si Awra sa pagbabalik ng game show nila ni Maja.

At kaya si Miles ang pumalit kay Awra ay dahil under Crown Artist Management, Inc ang aktres na talent agency naman ni Maja kasama ang fiancé nitong si Rambo Nunez.

Mula nang lumaya naman si Awra sa kulungan noong unang linggo ng Hulyo ay wala ng balita tungkol sa kanya at kung nasaan siya ngayon, pero ang sinigurado sa amin ay grounded ito at hindi siya puwedeng lumabas ng bahay maliban na lang kung may hearing siya sa korte.

May mga nagsabing sinabon siya nang husto ng manager niyang si Vice Ganda at bilang parusa nga ay hindi siya maaring makipagkita sa friends niya na kasama niya sa gabi ng gulo.

Bukas ang BANDERA sa panig ni Awra o ng manager niyang si Vice Ganda tungkol sa sinasabing hindi pinalalabas ang aktor.

RELATED STORIES

CCTV footage ng mga nakakalokang eksena ni Awra at ng lalaking nagreklamo sa kanya sa bar kalat na sa socmed

Awra Briguela nagsinungaling daw sa tatay, pati tuloy si Vice Ganda nadamay

Awra Briguela freed from custody after posting P6,000 bail