Vice Ganda muling ibinandera ang pagmamahalan nila ni Ion Perez sa buong universe: ‘Ours is not just a simple love story…it’s revolutionary’

TILA hindi apektado ang magdyowang Vice Ganda at Ion Perez sa kinasasangkutang kontrobersya kaugnay ng pagkastigo sa umano’y “indecent act” na ginawa nila sa “It’s Showtime.”

Sa gitna kasi ng pamba-bash mula sa netizens at sa pagpapatawag sa management ng kanilang noontime show ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ay biglang nagbakasyon ang dalawa at nangibang-bansa.

Sa kani-kanilang Instagram account, ibinida pa nina Vice at Ion ang kanilang mga litrato habang hinihintay ang kanilang flight. Wala silang binanggit kung saan sila magpupunta.

Ito ang dahilan kung bakit ilang araw na silang absent sa “It’s Showtime”. Wala namang inilalabas na official statement ang programa kung bakit bigla na lamang umalis ng bansa sina Ion at Vice habang mainit na mainit pa ang kanilang isyu sa MTRCB.

Sa isa pang IG post ng Unkabogable Star, ibinandera naman niya ang throwback photo nila ni Ion na kuha sa pagpapakasal nila sa Amerika. Inilarawan pa niya ang kanilang relasyon bilang isang “revolutionary” love story.

“Ours is not just a simple love story. It’s revolutionary. Something i will always be very proud of. Even in my next life,” ang caption ni Vice sa kanyang IG post.

Pinusuan at ni-like naman ito ng libu-libong netizens, at umani pa ng sandamakmak na comments mula sa kanilang celebrity friends tulad Nina Paolo Ballesteros, Jugs Jugueta, Jhong Hilario, Angeline Quinto at Rayver Cruz.

Narito ang ilan sa mga nabasa naming comments sa IG ni Vice.

“Congratulations love wins!”

“Love wins. Love triumphs over hate. We love you Meme and Kuya Ion!”

“Always keep your chin up, Vice. We love you.”

“Kabahagi mo kami sa rebolusyon na pagmahahal ang tanging sandata.”

“We are behind you Vice and Ion!”

“AS MA! TELL THEM!!!!! OUR LOVE IS VALID AS MUCH AS THEIRS!!!! LOVE YOU!!!!!!”

“Forever my ViceIon hanggang dulo mahal na mahal ko kayo senior citizen na ako kayo ang kasiyahan sa aking kalungkutan.”

“Isa sa napakagandang litratong nakaukit sa puso ko. hay! Mahal na mahal ko kayo!”

Samantala, habang sinusulat namin ang balitang ito at wala pang inilalabas na desisyon ang pamunuam ng MTRCB kung papatawan ba nila ng parusa o sanction ang “It’s Showtime” dahil sa mga umano’y violations ng programa.

