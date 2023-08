Vice Ganda pinasalamatan ng ama ni Argus: ‘Thank you for taking care of my son and the whole batang cute-po during these times’

NAGPAABOT ng kanyang pasasalamat ang ama ng isa sa mga Batang Cute-Po stars ng “It’s Showtime” na si Argus kay Unkabogable Star Vice Ganda sa gitna ng isa isyung kinasasangkutan nito.

Sa gitna ng isyung kinasasangkutan ng “It’s Showtime” at ng komedyante ay nanawagan ang ama ni Argus na sana ay makita ng mga tao kung paano nito inaalagaan ang kanyang anak pati na ang ibang mga bata na bahagi ng “Isip Bata” segment sa harap at likod ng camera.

“Thank you for taking care of my son and the whole batang cute-po during these times na wala ako sa tabi ni Baby Argus. The people should also recognize how you cared for them,how you treat them and respect them on and off camera,” mensahe nito kay Vice.

Dagdag pa niya, “You made them strong and happy. I’ve seen a lot — the other side of the story that only few can tell.”

Kalakip ng kanyang mensahe ang compilations ng mga eksena nina Argus at Vice sa Kapamilya noontime program.

Bukod sa komendyante ay pinasalamatan rin ng mga ito ang isa sa mga staff ng programa na si Yeng Joson.

View this post on Instagram A post shared by JoseMarieViceral / Vice Ganda (@praybeytbenjamin)

Matatandaang pinatawag ng Movie and Television Classification Board o MTRCB ang producer ng “It’s Showtime” dahil sa natanggap nitong reklamo ukol sa isang eksena sa segment na “Isip Bata”.

Ang eksenang tinutukoy ay ang diumano’y malaswang pagkain nina Ion at Vice ng icing sa harap ng mga bata.

Ang unang nag-ingay ukol rito ay ang social media personality na si Rendon Labador kung saan kinalampag niya ang naturang show pati na rin ang MTRCB.

“Wala namang masama na magbaklaan kayo, pero sana ilugar ninyo ang kahayupan! Huwag sa show ng mga bata,” sey niya laban kay Vice at Ion.

Dagdag pa niya, ““I support & respect the LGBTQ+ community pero yung mga ganitong klaseng mga tao ay hindi pwedeng itolerate!!! Mas masahol pa ito kay Pura Luka Vega!”

Samantala, nagbakasyon muna sina Vice at Ion sa kabila ng mga nagaganap ngayon sa programa.

Paglilinaw ng isa sa mga staff ng “It’s Showtime” kay Cristy Fermin, hindi raw suspendido ang dalawa at matagal nang hiningi ng Unkabogable Star ang leave sa programa para pansamantalang mag-unwind.

RELATED STORIES

Vice Ganda muling ibinandera ang pagmamahalan nila ni Ion Perez sa buong universe: ‘Ours is not just a simple love story…it’s revolutionary’

LOOK: Vice Ganda’s blanket dress, towel in photo shoot draw hilarious reactions

Awra Briguela namakak kuno sa iyang tatay, naapil hinuon kadamay si Vice Ganda