Mark Leviste sa ‘relationship status’ nila ni Kris Aquino: ‘She’s more than just my girlfriend, she’s my world!’

TILA naging isang guessing game ang real score sa pagitan ng Queen of All Media na si Kris Aquino at Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Pero ‘yan ay tinapos na ng politician matapos magkaroon ng exclusive interview ang INQUIRER.

Ayon kay Mark Leviste, mag-dyowa pa rin sila ni Kris at sa katunayan nga raw ay seven months na silang “in a relationship” ngayong Nobyembre.

“We’re in a different level and I can only hope that everything will work out for the better. I can proudly say that we’re still together, [and] still going strong,” sagot niya nang tanungin tungkol sa kanilang estado.

Pagbubunyag pa niya, “To my count, we are officially six months going on seven in a relationship this November.”

“However, we’ve been seeing each other since the beginning of the year—Jan. 1, 2023, to be exact—and every month thereafter. So, we’re 10 months and counting,” kwento ni Mark Leviste.

Inamin din ng bise-gobernador na tulad ng karamihan ay hindi maiiwasan ang magkaroon ng problema sa isang relasyon.

Gayunpaman, aniya, ay kayang-kaya naman nila itong harapin at lagpasan na magkasama.

“It’s been a roller-coaster … er, a ferris wheel ride for us (because that’s Kuya Josh’s favorite amusement ride),” sambit ni Batangas vice governor Mark Leviste.

Patuloy niya, “But seriously and fortunately, our ups and downs haven’t been as rough as a roller-coaster ride.”

“It’s manageable, plus I value the journey just like appreciating the view from a giant ferris wheel,” dagdag pa niya.

Ani pa niya, “As Kris said, ‘We’ve both learned from our mistakes, and with God’s help, we hope to continue building a harmonious and supportive relationship for a lifetime’.”

Para rin daw sa politician, ang pamilya ni Kris ay isa nang malaking parte ng kanyang buhay.

“Now more than ever, Kris, the kids and her sisters have become a big part of my life and that of my own family—she’s more than just my girlfriend … Kris is my world,” ang nakakakilig na sinabi ni Vice Governor Mark Leviste.

Kung matatandaan, nitong nagdaang Hunyo nang unang inamin ng politician ang tunay na relasyon nila ni Kris.

Pero makalipas ang ilang linggo ay inanunsyo naman ng TV host na naghiwalay na sila at inaming may mga pagkakataong hindi sila magkaintindihan.

