Kim Chiu nagpasexy, mibakasyon sa Balesin kauban ang iyang pamilya

Mura og gi-enjoy gyud pag-ayo ni Kim Chiu ang iyang bakasyon sa Pasko kauban ang iyang pamilya nga nahitabo pila lang ka adlaw human miangkon ang aktres nga nagbuwag na sila ni Xian Lim.

Sa iyang mga Instagram photos, makita ang kasexy ni Kim nga nagsul-ob og dark green nga two-piece. Ang maong mga hulagway kuha atol sa sunset samtang nag relax siya sa iyang bakasyon sa Balesin.

“Opacarophile,” sey pa niya sa caption sa iyang post niadtong Martes, Disyembre 26. Kini nagpasabot og usa ka taw nga ganahan kaayo og sunset.

Dugang niya, “Grateful for small things, big things, and everything in between.”

Ang iyang post nakakuha sa supporta sa iyang mga followers sa comments section. Dunay mga fans nga mipahibaw sa ilang suporta kang Kim sa iyang single journey ug duna poy pipila nga mipika kang Xian.

Giangkon ni Kim ang pagtapos na sa iyang dose ka tuig nga relasyon kang Xian sa usa ka official statement nga iyang giluwatan sa social media niadtong Disyembre 23.

Miingon si Kim sa iyang statement nga “sometimes love is not enough.”

“End of a love story. It took me awhile to say this until today.”

“We owe our supporters the truth, but we also respect each other’s time of healing.”

Human sa pipila ka minuto, mi post usab si Xian sa iyang Instagram aron pasalamatan ang aktres sa “unconditional love” nga ilang gisaw-an sulod sa pila ka tuig.

Midugang si Xian nga pangandoy niya nga makita ni Kim ang “all the happiness and love” nga iyang gipangita.

