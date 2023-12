Vice Ganda mipalit og bag-ong sakyanan para sa iyang inahan

Gisiguro gyud ni Vice Ganda nga nindot ang kasaulogan sa Pasko sa iyang inahan nga si Rosario Viceral human niya kini paliti og bag-ong awto isip pinaskuhan.

Sa usa ka video nga gi-upload sa iyang YouTube channel niadtong Huwebes, Disyembre 28, makita siya nga mura og si Santa Claus samtang nanghatag og pinaskuhan sa iyang mga minahal sa kinabuhi.

Makita sa 20 minutos nga video nga gidala niya ang iyang mama sa gawas aron mahimamat ang usa ka taw nga gusto kuno nga mo greet kaniya og Merry Christmas.

Apan sa ilang paggawas sa ilang panimalay, usa ka bag-ong awto ang nagpaabot kang Rosario.

Wala dayon motoo si Rosario sa maong regalo tungod kay nagduda siya nga usa kini sa mga binoang sa iyang anak.

“Kailangan daw niya ng pang-simba. Gusto niya mababa lang kasi nahihirapan sumakay. Ayan, sakto-sakto na. May bago ka nang sasakyan (She needs a vehicle to get to church. She wants a low vehicle because she has a hard time getting inside. There you go, exactly what you wanted. You have a new car),” matud pa ni Vice Ganda samtang iyang gigiyahan ang iyang emosyonal kaayo nga inahan paingon sa iyang bag-o nga sakyanan.

Miingon si Rosario nga dugay na kaayo siya nangandoy nga makapanag-iya og sakyanan kay maulaw na kuno kaayo siya nga makisakay sa iyang anak paingon sa simbahan.

“Makakalayas na akong mag-isa. Lagi akong naiiwan. Makakagala na akong mag-isa (I can finally leave the house alone because I’m always left behind. I can go out alone),” dugang niya.

Niadtong Agosto 2021, gisurprisa usab ni Vice Ganda ang iyang pamilya nga iyang gihatagan og bag-o nga balay atol sa adlaw nga natawhan sa iyang igsoon nga si Tina.

