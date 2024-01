Sarah Lahbati nakadawat og P10-M mao nga nakapalit og bag-ong balay?

Unsa kaha ni katinuod ang chika nga nakadawat kuno si Sarah Lahbati og P10 million isip downpayment gikan sa Viva Films nga mao usab ang iyang gigamit nga pasiuna nga bayad sa iyang bag-ong balay?

Nag viral karon sa social media ang iyang post nga nagpakita sa iyang pagbalhin sa usa ka daku ug nindot kaayo nga balay nga iyang gibutangan sa caption, “switching up the mood for 2024.”

Dugang niya, “looking for an interior designer i can work with. Thank you, asiantigersgroup for efficiently helping with moving.”

“Proud of you. You got this!” kumento sa iyang higala nga si Sofia Andres.

Ang netizen nga si marieemyespine miingon, “sofia andres, epitome of BEST friend.”

Si Ellen Adarna ni comment og, “yaayy.”

Samtang si Chie Filomeno mi ingon, “You got this love.”

“High ceiling nice!” matud ni Dyan Castillejo.

Daghan sa nga higala ni Sarah sa showbiz og sa gawas sa showbiz ang misulti kung unsa kanindot ang iyang bag-o nga balay ug mipakita usab sa ilang supporta alang kaniya.

