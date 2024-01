Anne basin mawad-an og kontrata tungod ni Vice: Sorry po, hindi ko sinasadya

Ang dako nga issue karon sa kalibutan sa showbiz mao kining mga pagkomedya ni Vice Ganda ug ni Anne Curtis sa usa ka segment sa “It’s Showtime” gahapon, Enero 20.

Daghan man god ang nisaway ni Vice tungod sa gibuhat niya nga pangdo-dogshow ni Anne sa “EXpecially For You” segment sa ilang noontime show.

Gisugdan sa Phenomenal Box-Office Star ug ang pagjoke niya sa aktres ug sa TV host pinaagi sa usa ka dare.

“Sabihin mo nga, ‘Nice, ganda,’” matud pa ni Vice ngadto ni Anne.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Nailhan man god si Anne isip usa ka celebrity endorser pod sa usa ka fried chicken para sa karibal nga local fast food brand nga giendorsar ni Vice Ganda.

Basin Bet Ni Nimo: Vice Ganda nag-sorry sa madlang pipol, absent sa ‘Miss Q&A Queenfinity War’

Sa natan-aw namo nga video sa social media, obvious kaayo ang pagka-shock ni Anne human narealize niya ang nasulti nga tagline.

Dali dayon nipatin-aw si Anne sa national TV, ““Ay, bad yun sa akin.”

Gisungog pod dayon ni Vhong si Anne, “Naisahan ka, naisahan ka.”

Gitudlo pod dayon niya si Vice nga pwerteng katawaa, “Ang galing nito.”

Matud pa ni Anne, “Sorry po. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya yun.”

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“Bakit ka nag-sorry. Maganda lang naman yung…wala ka namang sinabing masama,” matud pa gyod ni Vice.

Tubag pa ni Anne sa iyaha, “Ikaw, ‘pag nawalan ako ng kontrata. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Lapse of judgment, sorry.”

Giatubang niya pod ni Vice, “‘Pag ako nawalan bayaran mo yun.” Gitubag pod ni Vice nga, “Imposible, imposible.”

“Kasi ‘pag siningil ako doon ng ano…” niingon si Anne nga nahinumdum siya sa posibleng epekto niin sa pagsulti niya sa tagline sa karibal nga food chain nga iyang giendorso.

“Sitwasyon ang pinag-uusapan natin. Situational ito,” matud pa ni Vice nga ang gipasabot ang mga istorya sa contestants sa ilang programa.

Baka Bet Mo: Anne Curtis naiyak sa birthday message ni Vice Ganda: Winner na winner ka!

“Sige, sige. Tapos for sure trending ito, kakalat na naman ‘to. Baka makatanggap ako ng warning, girl,” matud pa sa aktres nga nabalaka na niini.

Tinuod gyod, niviral sa social media ang maong segment sa “It’s Showtime.” Nagkuyog ni sa mga top trending topic sa X (kanhi Twitter) ang “Anne,” “Vice,” ug ang mga fast food chain nga ilang giendorso.

Mao ni ang ilang reaksyon nga nabasa namo gikan sa mga netizens.

“I am with Anne Curtis on this one. It’s a job and she wants to honor the contract. Be careful na lang po next time Vice Ganda as this is not funny. We can see ung kaba ni Anne.”

“Even the most experienced individuals can have moments of spontaneity. It’s all part of the human experience.”

“Anne over vice ganda anyday. Accluh was insensitive. So yeah.”

“Love the accountability from Anne. But Vice jeopardizing his coworker/friend’s job was plain inconsiderate, rude, and unprofessional.”

“I always thought Vice Ganda thinks before he says something. Hmmm.”

“Queen thing.. Anne owning the mistake (kahit na na trick ni Meme)… so pro pa rin kahit halatang worried.”

Samtang, nipost pod si Anne sa iyang Instagram account og video diin nakita siya nikaon sa produkto nga iyang giendorse na food chain sud sa iyang dressing room.

Nakuha ni sa London sa dihang niadto kini siya didto para sa usa ka pictorial.

Komento sa usa ka netizen, “Bawing bawi po! Ramdam namin pag-aalala mo kanina at pati how well you handled it.”

“She had to act fast to keep that contract sealed and secured love it,” matud pa sa usa ka netizen.