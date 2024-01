Aga Muhlach, iyang pamilya mipirma og kontrata sa TV5 ug Viva Artists Agency

Opisyal na nga nahimong “Kapatid” ang aktor nga si Aga Muhlach, apil na ang iyang asawa nga si Charlene Gonzalez ug ang ilang mga anak nga sila si Atasha ug Andres.

Mipirma og kontrata sa TV5 network ug Viva Artist Agency si Aga ug ang iyang pamilya niadtong Enero 26.

Sa Instagram post sa Viva, makikita ang mga hulagway sa maong contract-signing event.

Kauban nila ni Aga ang Viva Communications Chairman and CEO nga si Vic del Rosario ug ang MVP Group of Companies Chairman ug CEO nga si Manny Pangilinan.

Matud sa Viva nga dunay umaabot nga bongga kaayo nga proyekto ang pamilya ni Aga.

“Viva Films, Studio Viva, VAA, TV5, Cignal TV, and MQuest Ventures come together for the biggest project coming to Pinoy TV. Watch out for this exciting project,” matud pa sa IG post sa Viva.

Gibandera usab ni Aga sa iyang IG post ang video nga kuha sa ilang contract-signing event.

Sey ni Aga nga perfect timing ug espesyal kaayo alang kaniya ang maong panagtigum.

“All in God’s perfect time [emojis]. An event that’s very special and meaningful to me as a husband, father and an actor. A lot of you I want to thank for making this happen!” caption niya sa iyang post.

Sa ilang interview sa “Frontline Tonight,” misulti si Aga ug Charlene ug ang ilang mga anak kun unsa na sila ka excited sa ilang buhaton nga sitcom.

“Masaya ako na kasama ko ang pamilya ko. Nakakapanibago kasi magkakasama kami in front of the camera,” sey ni Aga.

Mipuno si Charlene, “This is the first time na magkasama kaming buo [in a project]. So, it was a project I think all of us were looking forward to. Something that is a once in a lifetime opportunity.”

