Heart andam na nga magmabdos pag-usab ug mahimong inahan

Nahimo nga emosyonal ang fashion icon ug aktres nga si Heart Evangelista sa dihang nahisgutan ang kabahin sa pagka adunay anak.

Matud niya nga andam na kuno kaayo siya nga magmabdos pag-usab aron mahimo na siya nga usa ka inahan.

Sa usa ka event kun diin nakauban niya ang award-winning TV host nga si Boy Abunda, nabutang si Heart sa hot seat para sa usa ka special fast talk segment.

Gipangutana siya ni Tito Boy kun kinsa ang iyang hatagan og walay sama ka bongga nga party. Mitubag siya, “If I had a baby.”

Dinhi na nagsugod sa pagtulo ang luha ni Heart kinsa nagkanayon nga karon na ang perfect time aron magkaanak sila ni Sen. Chiz Escudero.

View this post on Instagram A post shared by Heart Evangelista (@iamhearte)

“It’s so hard when you question yourself of all these things but when I look back at my life, you know, with the people, and the experiences I had, all the hardships of being alone, it makes sense now,” sey sa Kapuso actress.

“And I feel like if there’s any moment that I should be blessed with a baby, it should be now because I feel like I’m ready as a person.”

“And I will be able to give more because I’ll be able to tell her more and share more wisdom,” dugang niya.

Niadtong 2018, milugwa ang balita nga nakuhaan si Heart sa ilang kaluha unta nga anak ni Chiz.

Miangkon siya nga mura og nahugno ang iyang kalibutan sa dihang iyang nahibaw-an nga wala na ang una unta nila nga anak ni Chiz.

Apan bisan pa man niini, miingon si Heart nga mapasalamaton kaayo siya sa mga anak ni Chiz sa una niini nga karelasyon, nga sila si Chesi ug Quino.

“I didn’t give them the gift of life but they gave me, you know, the feeling of really what love is and they really accepted me,” sey ni Heart.

Niadtong 2015, gikasal sila si Heart ug Chiz ug karong Pebrero 14, dungan sa adlaw nga natawhan ni Heart, adunay pagahimoon nga renewal of vows ang magti-ayon.

RELATED STORIES

Heart Evangelista admits she got kicked out of a Fashion Week event

Heart Evangelista draws hilarious reactions after using luxury bag as grocery bag

Heart Evangelista, Chiz Escudero together for New Year’s Eve