Kris Aquino ‘gibilin’ na sila si Josh, Bimby sa pagatiman ni Boy Abunda

Mao rag gibilin na ni Kris Aquino ang duha niya ka anak nga si Josh ug si Bimby sa iyang longtime nga higala nga si Boy Abunda.

Sa usa ka exclusive interview sa programmang “Fast Talk,” gihinumduman ni Kris ang saad kaniadto ni Tito Boy nga kung dunay mahitabo niya tungod sa iyang panglawas.

Basin Bet Ni Nimo: Kris mas migrabe ang sakit apan padayon sa pagpakigbisog: ‘I refuse to die!’

“I just wanna take this opportunity Boy, na magpasalamat sa’yo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa pinakamalapit na kaibigan ko at ‘yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipad dito [sa US] para samahan yung two boys,” matud pa niya.

Matud pa sa Queen of All Media, “I’m entrusting [my children] with you because the two will actually be going home in two weeks.”

“Why did I decide on this? Kasi naaawa ako doon sa dalawang bata. Ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor,” matud pa niya.

Basin Bet Ni Nimo: Kris Aquino hirap maglakad dahil sa namamagang tuhod, Bimby at Josh balik Amerika

Gawas pa niana gibutyag pod ni Kris nga ang sunod nga unom ka buwan mao ni ang “crucial” para niya.

Mao man god ni ang panahon nga suwayan niya ang gitawag nga “biological medicine” para ma-improve ang iyang heart condition.

Kung di ni moepekto, dunay dako nga chance nga magantos siya sa cardiac arrest.

Basin Bet Ni Nimo: Kris Aquino bares ‘abnormalities’ in her blood panels, calls for prayers

Bisan pa niini, nisaad siya nga magpadayon gyod siya sa makigbisog para mabuhi pa siya.

“I’ve always been very upfront and honest. Hinarap ko na ‘to, especially na birthday ko, pahiram na lang ‘to ng Diyos. Binigyan na ako ng bonus. Whatever days are left, it’s a blessing. But I really want to stay alive,” matud pa ni Kris.

Niingon pa gyod siya nga, “Ito ang pangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangang lumaban.”

Kung makahinumdum nato, niadtong Oktubre nisulti si Kris nga giisip niya nga parang igsuon si Tito Boy.

Basin Bet Ni Nimo: Kris Aquino ‘ipinagkatiwala’ sina Josh, Bimby sa pangangalaga ni Boy Abunda