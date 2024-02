Sarah Geronimo 1st Pinay nga hatagan og recognition sa ‘Global Force Award’

Ang Pinay pop icon nga si Sarah Geronimo ready na nga mohimo og history.

Siya man god ang pinakaunang Pilipino nga mahatagan og recognition sa “Global Force Award” sa Billboard’s Women in Music sukad pa sa dihang nagsugod kini niadtong 2007.

Ang maong good news gibandera mismo sa Billboard sa social media pages.

Matud pa sa American entertainment and music magazine, si Sarah kay apil sa mga lista sa honorees kauban ang Italian singer-songwriter nga si Annalisa ug Brazilian singer-songwriter nga si Luisa Sonza nga makadawat sa parehas nga award.

Pinaagi sa X (kanhi Twitter), nipadayag sa iyang pasalamat ang OPM superstar sa maong award-giving body.

Matud pa niya, gitanyag niya ang nadawat nga award para sa matag usa sa mga Filipino artists nga nagpadayon nga nangandoy.

“Honored and grateful to be one of the recipients of Billboard’s Global Force Award,” matud pa sa caption niya.

Niingon pa gyod siya nga, “This recognition belongs to every dreamer and amazing Filipino artist we have.”

“Mabuhay ang OPM! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat, Billboard PH!” matud pa sa iyang post.

Honored and grateful to be one of the recipients of Billboard's Global Force Award. This recognition belongs to every dreamer and amazing Filipino artist we have. Mabuhay ang OPM! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat, Billboard PH!! 🇵🇭 https://t.co/MNPyQCJ6WG — Sarah Geronimo (@JustSarahG) February 24, 2024

Mao ni ang lain lain nga mga international artists nga girecognize sa Global Force Award:

Woman of the Year

Karol G

Powerhouse

Charli XCX

Hitmaker

Ice Spice

Icon

Kylie Minogue

Visionary

Maren Morris

Group of the Year

K-pop girl group New Jeans

Producer of the Year

Pink Pantheress

Breakthrough

Tems

Rising Star

Victoria Monet

Impact Award

Young Miko

Sa paglabay sa mga katuigan, girecognize si Sarah sa mga lain-laing mga international award-giving bodies.

Apil na niini ang Awit Awards, Mnet Asian Music Award, MTV Europe Music Award, World Music Award, Classic Rock Roll of Honour Award, ug daghan pang uban.

Wa pa nay labot sa iyang malampuson nga music career, nibida sab siya sa uban nga hit movies sama sa “Bituing Walang Ningning,” “A Very Special Love” at “Miss Granny.”

Gischedule nga molupad padung Los Angeles, California si Sarah sa umaabot nga March 6 para personal nga madawat ang maong award.

Ang awarding ceremony kay ipahigayon sa YouTube Theater ug matan-aw kino sa website sa Billboard sa sunod adlaw nga gipahigayon ang maong awards show.